Çığ şehidi Ali Özdemir son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çığ düşmesi sonucu şehit olan piyade sözleşmeli er Ali Özdemir için ilk tören, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında gerçekleştirildi. Tören sonrasında silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınarak ambulansa konulan şehit Özdemir'in naaşı, askeri uçakla Kahramanmaraş’a gönderildi. Şehit Özdemir’in naaşını taşıyan uçak, gece saatlerinde Kahramanmaraş Havalimanı’na ulaştı. Şehidi, burada yakınları ve protokol üyeleri karşıladı. Şehit Özdemir’in cenazesi, baba ocağı Çağlayan Mahallesi’ndeki tören için Göksun Devlet Hastanesi morguna konuldu. Şehit Özdemir için Göksun’da cenaze töreni düzenlendi. Tören öncesinde hastane morgundan alınan şehit Özdemir'in ay yıldızlı bayrağa sarılı naaşı, helallik alınmak üzere Çağlayan Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü. Burada, şehidin babası Bayram ile annesi Kamer Özdemir, oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Şehit Özdemir'in cenazesi, kortej eşliğinde törenin yapılacağı mahalle mezarlığına getirildi.

Şehidin cenaze namazını ise, Göksun İlçe Müftülüğü'nde görevli imam hatip ağabeyi İlyas Özdemir kıldırdı. Şehit piyade sözleşmeli er Ali Özdemir’in cenazesi, kılınan namazın ardından dualar ve tekbirler eşliğinde mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Törene, şehit Özdemir'in ailesi, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Ahmet Özdemir, İmran Kılıç, Celallettin Güvenç, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, BBP Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Yardımcıoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, belediye başkanları, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



















