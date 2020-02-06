Çığ felaketi şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Törenin ardından çığ felaketinde şehit düşen jandarma astsubay Fatih Karagöz (Kocaeli), uzman çavuşlar Özen Çam (Artvin), Ramazan Süslü (Aksaray), Ufuk Deniz (Kastamonu), Özgür Işık (Düzce), Muammer Keskin (Aydın), Oğuzhan Ulaş Avcı (Kars), Mesut Deniz (Kahramanmaraş), uzman onbaşılar Osman Karaca (Tokat), Cihat Erat (Erzurum), Tarkan Karaca (Eskişehir) ile Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki bir üs bölgesinde yapılan bakım faaliyeti esnasında meydana gelen kazada şehit olan piyade sözleşmeli er Özgür Çelik'in naaşları, tören mangasınca omuzlarda taşınarak memleketlerine uğurlanmak üzere askeri uçağa konuldu.
Şehit uzman onbaşı Mesut Deniz’in ay yıldızlı bayrağa sarılı naaşı, Kahramanmaraş Havalimanı’nda Vali Vahdettin Özkan, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve il protokolü ile yakınları tarafından karşılandı. Tören mangası tarafından uçaktan alınan şehidin naaşı, defnedilmek üzere karayolu ile baba ocağı Türkoğlu’nun Avşarlı Mahallesi’ne götürüldü. Şehidin naaşını taşıyan aracın mahalleye girişi ile gözyaşları sel oldu. Şehidin naaşı ilk olarak baba evine getirilerek helallik alındı. Şehit uzman onbaşı Mesut Deniz’i son yolculuğuna uğurlamak için çok sayıda vatandaş törenin yapılacağı alana akın etti. Düzenlenen törende ilk olarak şehidin özgeçmişi okundu. İl Müftüsü Celal Sürgeç’in kıldırdığı cenaze namazı ve helallik alınmasının ardından şehidin naaşı silah arkadaşları tarafından omuzlara alındı. 5 kardeşin en büyüğü olan ve yaklaşık 3 ay önce göreve başlayan şehidin cenazesi, gözyaşları ve tekbirlerle defnedildi.