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Çığ altında kalan Kahramanmaraşlı uzman onbaşı şehit oldu

Van'ın Bahçesaray ilçesindeki çığ felaketinden Kahramanmaraş'a acı haber geldi.

Çığ altında kalan Kahramanmaraşlı uzman onbaşı şehit oldu
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Van Bahçesaray’da çığ felaketi sonrası bölgeye yardıma giden ekibinde yer alan Türkoğlu ilçesi nüfusuna kayıtlı uzman onbaşı Mesut Deniz'in çığ altında kalarak şehit olduğu öğrenildi. İlçeye bağlı Avşarlı Mahallesinden olan şehit onbaşı Mesut Deniz'in 3 ay önce göreve başladığı öğrenildi. 


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