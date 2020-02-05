Van Bahçesaray’da çığ felaketi sonrası bölgeye yardıma giden ekibinde yer alan Türkoğlu ilçesi nüfusuna kayıtlı uzman onbaşı Mesut Deniz'in çığ altında kalarak şehit olduğu öğrenildi. İlçeye bağlı Avşarlı Mahallesinden olan şehit onbaşı Mesut Deniz'in 3 ay önce göreve başladığı öğrenildi.
Çığ altında kalan Kahramanmaraşlı uzman onbaşı şehit oldu
Van'ın Bahçesaray ilçesindeki çığ felaketinden Kahramanmaraş'a acı haber geldi.
05 Şubat 2020 Çarşamba 22:06
İlgili Galeriler
Anahtar Kelimeler:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.