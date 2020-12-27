Çığ altında kalan Göksunlu askeri arama çalışmaları sürüyor

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çığ düşmesi sonucu 1 asker şehit olurken, çığ altında kalan Göksunlu asker için başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Şemdinli ilçesinde bulunan Mirgesav Üs Bölgesinde kar nedeniyle kapalı yolunun açılması için yol açma çalışması yapan askeri iş makinesi üzerine çığ düşmesi sonucu 2 asker çığ altında kalmıştı. Olay yerine bölgede bulunan hudut birlikleri, Hakkari JAK Timi ve AFAD personeli hızla intikal etmiş ve bir asker ağır yaralı olarak kurtarılmış ve Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olmuştu. Çığ altında kalan diğer askerin ise Göksun ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi nüfusuna kayıtlı 28 yaşındaki Ali Özdemir olduğu öğrenildi.

Özdemir’in arama-kurtarma çalışmaları ise, Hakkari Valisi İdris Akbıyık koordinasyonunda Hakkari AFAD, Van AFAD, Erzurum AFAD ile Hakkari JAK Timi olmak üzere toplam 37 uzman personel, hudut birlikleri ve jandarma komando birliklerinin katılımıyla sürdürülüyor.

Hakkari Valiliğinden olayla ilgili olarak yapılan açıklamada, Şemdinli'de bulunan üs bölgesinin kar nedeniyle kapanan yolunun açılması için çalışma gerçekleştiren askeri iş makinesinin üzerine çığ düştüğü ifade edildi.

2 askerin çığ altında kaldığı belirtilen açıklamada, “ir personelimiz ağır yaralı olarak kurtarılarak Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olmuştur. Şu an itibarıyla olay yerinde Hakkari Valisi İdris Akbıyık koordinasyonunda Hakkari, Van, Erzurum AFAD ekipleri, Hakkari JAK timi olmak üzere 37 uzman personel, hudut ve jandarma komando birlikleri tarafından çığ altında kalan diğer personelimizi arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir” denildi.



