Çığ altında kalan Göksunlu askerden acı haber geldi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çığ düşmesi sonucu kaybolan Göksunlu askerin naaşına ulaşıldı.

Şemdinli ilçesinde bulunan Mirgesav Üs Bölgesinde kar nedeniyle kapalı yolunun açılması için yol açma çalışması yapan askeri iş makinesi üzerine çığ düşmesi sonucu 2 asker çığ altında kalmıştı. Olay yerine bölgede bulunan hudut birlikleri, Hakkari JAK Timi ve AFAD personeli hızla intikal etmiş ve ağır yaralı olarak kurtarılan Uzman Çavuş Mehmet Özbent, Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olmuştu. Çığ altında kalan diğer askerin ise Göksun ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi nüfusuna kayıtlı 28 yaşındaki Ali Özdemir olduğu belirtilmişti.

Özdemir’in arama-kurtarma çalışmaları ise, insansız hava araçlarının desteği, Hakkari AFAD, Van AFAD, Erzurum AFAD ile Hakkari JAK Timi, hudut birlikleri, jandarma komando birlikleri ve dedektör köpeklerin katılımıyla sabah saatlerinde yeniden başlatılan aramalarda Özdemir’in naaşına ulaşıldı.

Çığ düşmesi sonucu şehit olan Özdemir’in cenazesinin, baba ocağı Göksun ilçesine getirilerek defnedileceği öğrenildi.