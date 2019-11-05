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Çifte cinayetin zanlısı tutuklandı

Elbistan ve Göksun'da 7 Ekim günü yaşanan çifte cinayet olaylarının zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çifte cinayetin zanlısı tutuklandı
  Elbistan ve Göksun'da 7 Ekim günü yaşanan çifte cinayet olaylarının zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Elbistan'da Şener Barut ile ticari taksi şoförü Güngör Köleli'nin öldürülmesi olayinin faili olduğu gerekcesi ile aranan E.K.  sahte kimlikle yakalandığı Diyarbakir'dan Elbistan'a getirildi. Zanlı, sabah  saatlerinde Göksun İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.Şüpheli, buradaki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Elbistan'daki cinayetle ilgili olarak da Elbistan Adliyesinde hakim karşısına cikarilan E.K., tutuklanarak geniş güvenlik önlemleri altında Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. 


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