Çifte cinayetin sanıklarına 2’şer kez müebbet ve 115’er yıl hapis cezası

Olay, 7 Ekim 2019 tarihinde Elbistan’da meydana gelmişti. Durakta otobüs bekleyen Şener Barut bir araçtan açılan ateş sonucu hayatını kaybetmiş, daha sonra Göksun ilçesinde bir ticari taksiye yapılan ikinci saldırıda ise sürücü Güngör Köleli ile araçtaki 2 kişi yaralanmış, Köleli, tedavi gördüğü hastanede yaklaşık bir hafta sonra hayatını kaybetmişti.

Güvenlik gerekçeleri nedeniyle Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanıklar A.K., İ.K. ve E.K. bulundukları ceza infaz kurumu, tutuksuz yargılanan B.K., G.K., T.K. ve müştekiler R.K. ve T.B., ikamet ettikleri illerden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Son savunmaları alan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar E.K., İ.K. ve A.K.'ye "tasarlayarak adam öldürme, kan gütme saikıyla adam öldürme" suçlarından ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet, yaralılar ve müştekiler yönünden de 115'er yıl hapis cezası verdi.

Tutuksuz sanıklardan T.K. ve B.K.'nin beraatını kararlaştıran mahkeme heyeti, bir sanıkla ilgili karar vermeye yer olmadığına hükmetti.