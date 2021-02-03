Çifte cinayet sanığına 36 yıl hapis cezası

İlçeye bağlı Karaelbistan Mahallesinde 7 Mart 2020’de meydana gelen olayda, 2.sokak üzerindeki 06 GE 0205 plakalı otomobile bir kişi tarafından tabanca ile ateş açılmış; araçta bulunan Yusuf Çoban (29) ve 28 yaşındaki İbrahim Söğütlü, kurşunların hedefi olarak ağır yaralanmıştı. Çoban ve Söğütlü, kaldırıldıkları Elbistan Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmişti. Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, silahlı saldırının şüphelisi S.E’yi mahallede saklandığı evde yakalayarak gözaltına almıştı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Elbistan Adliyesi’ne sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Sanık S.E. hakkında Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşması yapıldı. Duruşmaya, sanık S.E, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığı ile katıldı. Mahkeme heyeti, sanığa adam öldürmek suçundan 36 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti.