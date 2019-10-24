Çiftçiye ve hayvancılığa verilecek destekler belli oldu

Elbistan’da binlerce çiftçi, buğday, arpa için 19 lirası mazot ve 8 lirası da gübre olmak üzere dekara 27 TL destek alacak. Silajlık mısır için 100 TL destek verilecek.

Tarıma ve hayvancılığa 2019 yılında verilecek destekler Cumhurbaşkanı Kararı ile açıklandı. Buna göre alan bazlı desteklerde, dekar başına buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için 19 TL mazot ve 8 TL gübre desteği olmak üzere toplam 27 TL destek verilecek. Dane mısır için 25 TL mazot ve 4 TL gübre olmak üzere 29 TL, yem bitkileri için 17 TL mazot ve 4 TL gübre olmak üzere 21 TL, diğer ürünler içinse 15 TL mazot ve 4 TL gübre olmak üzere 19 TL, nadas için ise 8 TL mazot desteği verilecek. Toprak analiz desteği, asgari 50 dekar ve üzeri tarım arazilerinde ilave her 50 dekara kadar bir analiz için yetkilendirilmiş laboratuarlara analiz başına 40 TL olarak yapılacak.

Havza bazlı yapılacak fark ödemeleri ise 2019 yılında yağlık ayçiçeği için kilogram başına 40 TL, kütlü pamuk için 80 TL, soya için 60 TL, kanola için 50 TL, aspir için 55 TL, dane mısır için 3 TL, buğday, arpa, yulaf, çavdar, tritikale için 10 TL, çeltik için 10 TL, kuru fasulye, nohut ve mercimek için 50 TL, zeytinyağı için 80 TL, yaş çay için 13 TL, dane zeytin için 15 TL olacak.

Hayvancılığa verilecek destekler kapsamında yıllık bazda yem bitkilerine yapılacak destek sulu yonca için 90 TL, kuru yonca için 40 TL/da, korunga için 90 TL, yeşil ot arpa ve buğday için 30 TL, tek yıllık yem bitkileri için 60 TL, sulu silajlık mısır için 100 TL, kuru silajlık mısır için 40 TL destekleme ödemesi yapılacak.

Programlı aşıları tamamlanmış, 4 ay ve üzeri yaşta, 2019'da ilk doğumunu yapmış ve ilkine buzağılama yaşı en fazla 810 gün olan düvelerin buzağıları ile son iki buzağılama arası süre en fazla 450 gün olan ineklerin doğan buzağılarına 350 TL/baş ödeme yapılacak. Bu şartları taşıyan saf sütçü sığır ırklarının 5 yaş üzeri olanları ile diğer sığır ırklarının etçi veya kombine ırk buzağılarına 600 TL/baş ödenecek.