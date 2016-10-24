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Çiftçiye avans müjdesi

Elbistan Şeker Fabrikası, 2016 yılı pancar alım kampanyası için belirlenen 6 milyon 147 bin liralık avans ödemesine, 25 Ekim 2016 Salı günü itibariyle başlanacağını duyurdu.

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Çiftçiye avans müjdesi

Elbistan Şeker Fabrikası, 2016 yılı pancar alım kampanyası için belirlenen 6 milyon 147 bin liralık avans ödemesine, 25 Ekim 2016 Salı günü itibariyle başlanacağını duyurdu.

Elbistan Şeker Fabrikası Müdürü Ahmet Büyük, pancar üreticisinin alacağı söküm avansı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, bugüne kadar ödenen ayni ve nakdi avans miktarının 20 milyon liraya yaklaştığını belirtti.

Büyük, “Fabrika olarak 2016 Eylül ayında alımına başlanan pancara karşılık üreticilere 6 milyon 147 bin TL tutarında 3. nakdi söküm avansı 25 Ekim 2016 Salı günü ödenecektir. Bugüne kadar ödenmiş 19 milyon 904 bin TL ile birlikte 2016 yılı ürününe karşılık ödenen avans tutarı 26 milyon 51 bin TL’ye ulaşmış olacaktır” ifadelerini kullandı.

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. ise ülke genelindeki pancar üreticilerine 149 milyon TL tutarında avans ödeneceğini açıkladı. Bugüne kadar ülkedeki pancar üreticilerine 516 milyon TL ödendiğinin bilgisini veren Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş., 2016 yılı ürününe karşılık ödenen avanslar tutarının da 665 milyon TL’ye ulaşacağını duyurdu. 

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