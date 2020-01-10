Çiftçinin Ziraat Bankası’na olan borçları yapılandırılacak

Doğal afetler, kuraklık ve yüksek girdi fiyatlarının altında ezilen çiftçinin, borç ertelemesine ihtiyacı olduğunu uzun süredir dile getirdiklerini hatırlatan Başkan Bulut, “Bu feryadımızın duyulması çiftçimiz açısından sevindirici” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak’ın açıklamasına göre, doğal afetlerden etkilenen veya ekonomik sebeplerden dolayı kredi geri ödemelerinde sorun yaşayan, tüm tarımsal faaliyetleri devam eden üreticilere yapılandırma imkanı getirildi. Bu kararla çiftçilerin Ziraat Bankasından kullandığı kredilerin tümü için yüzde 9 faiz oranıyla 5 yıla kadar yapılandırılmasının yolu açılmış oldu.

Elbistan çiftçisinin ve üreticisinin son yıllarda sürekli doğal afetlere maruz kaldığını hatırlatan Başkan Bulut, “Bu afetler sebebiyle çiftçimizin ürünleri ve meyve ağaçları büyük oranda zarar gördü. Kıraç arazilerde ekili hububatta ciddi verim kayıpları yaşandı. Girdi fiyatları da yükselen çiftçi, doğal afetlerin etkisiyle kullanmış olduğu kredilerin taksitlerini de ödeyemedi. Geliri yok denecek kadar azalan çiftçimizi ve üreticimizi bir nebze olsun rahatlatmak için hem genel merkezimiz nezdinde girişim başlatılmış hem de bölge milletvekillerimize de bu konuyu sunmuştuk. Gelinen noktada, çiftçilerimizin Ziraat Bankası’na olan borçlarına 5 yıl vade ile erteleme imkanı tanındı. Tabii bizim isteğimiz bu ertelemenin faizsiz olması yönündeydi ama yıllık yüzde 9 oranında bir faizle imkan sunulmuş oldu. Çiftçilerimize hayırlı olsun.

Tabii çiftçilerimizin çözüm bekleyen elektrik fiyatları ve girdi maliyetleri ile ilgili güncel sorunları da var. Bunların çözümü noktasında da önümüzdeki haftalarda Ankara’da çeşitli temaslarda bulunacağız” ifadelerini kullandı.