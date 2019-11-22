Çiftçinin gözü yağmurda

Ekim, kasım aylarında ekimi yapılan buğday ve arpanın filizlenmeyi tam olarak sağlaması için yağmura ihtiyaç duyduğunu ifade eden Başkan Bulut, tohumlarda çürüme tehlikesine dikkati çekti.

Türkiye genelinde yazdan kalma günler yaşanıyor. Yağmur neredeyse yok denecek kadar az. Eski sonbahar günleri aranır oldu. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi “Kış ne zaman gelecek” sorusunu da düşündürüyor. Hava sıcaklığının kasım ayının sonuna kadar mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini belirten meteoroloji uzmanları, soğuk havanın aralık ayından itibaren Türkiye’nin kuzey ve iç kesimlerinde etkisini göstereceğini tahmin ediyor. Türkiye, Meteoroloji verilerine göre en sıcak 3’üncü Kasım ayını yaşıyor. Bu durum, yağış düşüklüğünü ve kuraklık tehlikesini de beraberinde getiriyor. Türkiye’nin dördüncü büyük ovası olan Elbistan Ovası’nda da çiftçiler, yağmura hasret kaldı. Ekim ayından itibaren özellikle kıraç arazilere ekilen arpa ve buğdayın, yeterli çimlenmeyi sağlaması için en çok suya ihtiyaç duyduğu bu dönemde bir damla bile yağmur düşmemesi çiftçiyi korkutuyor.

Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, tarımın, doğa koşullarından birebir etkilenen sektörlerin başında geldiğini belirtti.

Özellikle kıraç alanlarda üretim yapan çiftçilerin yağmura hasret kaldığını ifade eden Başkan Bulut, “Elbistan bölgesi, son yılların en kurak sonbaharlarından birini yaşadı. Gelecek yılın arpa ve buğdayını ekmeye başlayan çiftçimiz, yeterli yağış olmayınca kara kara düşünüyor. Bu yıl kıraç arazilerde sert buğday dediğimiz makarnalık buğday ekimi yapıldı. Bu buğday, özellikle çimlenme döneminde daha çok suya ihtiyaç duyuyor. Ekim döneminde yağan az miktardaki yağmur, çimlenmeyi başlatsa da yeteri olmadı. Şuan tohumlar çürüme tehlikesi ile karşı karşıya” dedi.

Yeterli yağmur yağmazsa özellikle kıraç arazilerdeki arpa ve buğday üretiminde verim kaybının büyük olacağını, çiftçinin zarar edeceğini söyleyen Başkan Bulut, “Arpa ve buğday veriminin yüksek olması için çok hassas bir döneme girdik. Ürünler, mutlaka su ister. Kış aylarında yoğun kar yağışı alsak da önümüzdeki sürede yağacak bir yağmur, mahsulün daha bol ve kaliteli olmasına neden olur. Onun için çiftçilerimizle birlikte hepimizin gözü kulağı yağmurda” ifadelerini kullandı.

Kuraklığa asın çözümün, barajlardan gelecek suyu Elbistan Ovası ile buluşturmaktan geçtiğini dile getiren Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, “Bu yıl bir umutla yine borçla ekilen tarlalar ise yağmura hasret kaldı. Beklenilen yağış önümüzdeki birkaç gün içinde gelirse, çiftçilerimizin yüzü bu yıl azda olsa gülebilir. Çimlenme döneminden sonra tarlaları gölede de çevirsek ürün verimine bir etkisi olmaz. Tek duamız yağmurun bereketli kısa sürede yağması. Ama bu ovanın kurtuluşu barajlarda. Bu konuyu da yıllardır dile getiriyoruz. Su zenginiyiz ama barajlardan bir damlasını tarlalarımıza ulaştıramıyoruz. Varlık içinde yokluk çekiyoruz. Barajlarımız yapılsa, çiftçimiz de korkulu rüya görmekten kurtulacak” şeklinde konuştu.