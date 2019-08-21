Çiftçinin elektrik borcu TBMM’ye taşındı

MHP’li Kara, büyük çoğunluğu sondajlarla sulanan Elbistan Ovası’ndaki çiftçilerin de muzdarip olduğu elektrik faturalarına ilişkin hazırladığı soru önergesini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in yanıtlaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na sundu.

Kara, tarımsal sulama esnasında kullanılan elektriğin çiftçi için hayati önem taşıdığını ancak çiftçi gelirlerinin hasat dönemine bağlı olması nedeniyle elektrik faturalarını düzenli ödeyememeleri neticesinde elektrik kesintileri ile karşı karşıya kaldığını dikkat çekti. Kara, “Elektrik kesintilerinin yaşanması tarlada var olan ürünlerin zarar görmesine, kurumasına, çiftçilerimizin yıl boyunca verdiği emeğin yanında milli servetimizin de kaybına neden olmaktadır. Ayrıca elektrik kesintileri zaman zaman elektrik dağıtım şirketleri çalışanları ile çiftçiler arasında sorunlara da neden olmaktadır” dedi.

MHP Konya Milletvekili Esin Kara, çiftçinin elektrik ödemeleriyle ilgili, “Tarımsal sulamada kullanılan elektrik bedelinin hasat dönemi sonrasında ödenmesi için bir çalışma yapılabilir mi? Hasat dönemi sonrasında ödeme yapılması mümkün olmadığı takdirde bu bedelin taksitler halinde ödenmesi konusunda bir çalışma yapılabilir mi? Geciken elektrik borçları için çiftçilerimizin lehine alternatif bir düzenleme yapılabilir mi?” şeklinde soru yöneltti.