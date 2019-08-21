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Çiftçinin elektrik borcu TBMM’ye taşındı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya Milletvekili Esin Kara, tarımsal sulamada kullanılan elektrik bedelinin hasat dönemi sonrasında ödenmesi ve geciken elektrik borçları için çiftçinin lehine alternatif bir düzenleme yapılmasını istedi.

Çiftçinin elektrik borcu TBMM’ye taşındı
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MHP’li Kara, büyük çoğunluğu sondajlarla sulanan Elbistan Ovası’ndaki çiftçilerin de muzdarip olduğu elektrik faturalarına ilişkin hazırladığı soru önergesini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in yanıtlaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na sundu.

Kara, tarımsal sulama esnasında kullanılan elektriğin çiftçi için hayati önem taşıdığını ancak çiftçi gelirlerinin hasat dönemine bağlı olması nedeniyle elektrik faturalarını düzenli ödeyememeleri neticesinde elektrik kesintileri ile karşı karşıya kaldığını dikkat çekti. Kara, “Elektrik kesintilerinin yaşanması tarlada var olan ürünlerin zarar görmesine, kurumasına, çiftçilerimizin yıl boyunca verdiği emeğin yanında milli servetimizin de kaybına neden olmaktadır. Ayrıca elektrik kesintileri zaman zaman elektrik dağıtım şirketleri çalışanları ile çiftçiler arasında sorunlara da neden olmaktadır” dedi.

MHP Konya Milletvekili Esin Kara, çiftçinin elektrik ödemeleriyle ilgili, “Tarımsal sulamada kullanılan elektrik bedelinin hasat dönemi sonrasında ödenmesi için bir çalışma yapılabilir mi? Hasat dönemi sonrasında ödeme yapılması mümkün olmadığı takdirde bu bedelin taksitler halinde ödenmesi konusunda bir çalışma yapılabilir mi? Geciken elektrik borçları için çiftçilerimizin lehine alternatif bir düzenleme yapılabilir mi?” şeklinde soru yöneltti.


Yerel Manşetler
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özelbistan 2 gün önce

Burda namuslu vatandaşın suçu ne?Gelen yemiş,giden soymuş,bazılarında işine gelmiş.EE şimdide diyorlar devlet baba milletten alsın,borcumuzu kapapatsın,olurmu.

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Mehmet Aral 2 gün önce

Çiftçide zaten para yok geçen sene 45 50 TL ye aldığımız gübreyi bu yıl 110 TL ye aldık çekirdek ilaç vs herşey % 100 zamlandi pamuğun fiyatı zaten belli 3.50 civarı şu anda 4 TL ve üzeri fiyat olması lazım ki ancak biraz olsun çiftçinin cebine para kalsın elektrik paraları hasat sonu olursa daha iyi olur borç parayla elektrik parası ödüyoruz hiç olmazsa eylül ayı sonu olursa iyi olur

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Ahmet 6 saat önce

Faiz gunahmis yaw arkadaş hasaattan önce elektirik faturası ödemek için gidip faizine para alıyor almasak üretim yapamıyoruz Allah rızası için bu saçmalıklara son verin hasati olmamış ürünün parasını biz nasıl odeyelim bankaların kölesi haline geldik üç kuruş kar ediyoz onuda faize veriyoruz yazık bu millete yazik

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