Çiftçinin 3 ana sorunu için Ankara’ya çıkarma yaptılar

Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, diğer oda başkanları ile birlikte gerçekleştirdikleri ziyaret ve görüşmelerin ana başlıklarının tarımsal sulamadaki elektrik fiyatları, çiftçi borçları ve ilçe bazlı kuraklık verim sigortası olduğunun bilgisini verdi.

Bu 3 başlıkla ilgili olarak hazırladıkları dosyayı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ile tüm Kahramanmaraş milletvekillerine sunduklarını belirten Başkan Bulut, “Biz her ne derdi varsa, vekillerimize, bakanlıklarımıza anlatmak ve çözüm bulabilmek için yollarda olacağız” diye konuştu.

Her ziyaret programı için 3 başlık seçtiklerini anlatan Başkan Bulut, “Kahramanmaraş genelindeki tüm ziraat odası başkanları olarak Ankara’da bölge milletvekillerimizle görüştük. Bu ziyaretlerimizde çiftçinin sorunlarından 3 başlığı gündeme getiriyoruz. Son ziyaretimizde ise elektrik fiyatları ile faturaların aylık tahsil edilmesi, çiftçi borçları ve kuraklık verim sigortasında hasar tespitinin yöntemi ile ilgili sorunlarımızı dile getirdik” dedi.

Tarımsal sulamada kullanılan elektriğin fiyatının pahalı olmasının ve faturaların da hasat zamanına göre değil de aylık olarak tahsil edilmesinin çiftçiyi zor durumda bıraktığını ifade eden Başkan Bulut, bu başlıkla ilgili olarak,

“Tarımsal sulamada üreticilerimizin karşı karşıya kaldığı sorunların başında ise elektrik fiyatları gelmektedir. Ocak 2018-Ocak 2020 döneminde fiyat artışları yüzde 108,2’ye ulaşmıştır. Mesken abone grubu fon, pay ve vergi dahil 69,5 kuruşa elektrik alırken, meskenlerde oturanların gıda ihtiyacını karşılayan üreticilerimizin ödediği tutar 80,8 kuruştur. Üreticilerimiz mesken abone grubuna göre yüzde 14 daha pahalı elektrik kullanmaktadır. Tarımsal sulama abone grubuna sağlanan fiyat avantajı ortadan kalkmıştır. Tarımda girdi yükünün hafifletilmesi, üretimin sürdürülebilir kılınması bakımından tarımda kullanılan elektrikte birim fiyatlar düşürülmeli, elektrikte uygulanmakta olan yüzde 1 enerji fonu, yüzde 2 TRT payı, yüzde 18 KDV kaldırılmalıdır. Elektrik mutlaka desteklenmeli, indirimli tarifeden elektrik almalarının devamı sağlanmalıdır.

Diğer taraftan üreticilerimizin hak ettiği destek, borçlarına mahsuben elektrik şirketlerine aktarılmaktadır. Bu şekilde şirketlerin alacağı devlet eliyle tahsil edilmektedir. Elektrik borçlarının desteklerden tahsil edilmesiyle ilgili uygulama kaldırılmalıdır. Aylık fatura düzenlenmesi üreticilerimizi sıkıntıya sokmaktadır. Her ay düzenli bir geliri olmayan üreticilerimizin, elektrik faturalarını aylık olarak ödemeleri mümkün değildir. Gerekli yasal düzenlemeler yapılarak tarımsal sulama abone grubundan elektrik alan üreticilerimiz için aylık tahakkuk uygulamasından vazgeçilmeli, ürünlerin hasat dönemi dikkate alınarak yılda bir ya da iki kez olacak şekilde tahsilat yapılmalıdır” şeklinde görüş belirtti.

Yüksek girdi fiyatları altında ezilen çiftçinin, üretime devam etmek ya da ekipman alabilmek için kredi kullandığını kaydeden Başkan Bulut, bu başlıktaki sıkıntıları da şu cümlelerle dile getirdi:

“Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre, 2019 Eylül ayı itibarıyla, son bir yılda tarım ve balıkçılık sektörüne kullandırılan nakdi kredi miktarı yüzde 3,3 artışla 101,2 milyar liradan 104,6 milyar liraya yükseldi. Bu dönemde Tarım Kredi Kooperatiflerinin çiftçiye kullandırdığı kredi miktarı da yüzde 5,6 artışla 8,1 milyar liradan 8,5 milyar liraya çıktı. Çiftçimizin borçlarını çevirmede yaşadığı zorluk sürmektedir. 2019 yılında borç ertelemesi yoktu. 2020-2021 yıllarını baz almışlar. Çiftçimizin önemli sorunlarından biri de tarımsal kredi borçlarıdır. Son yıllarda afetlerin de etkisiyle çiftçi kredi borcunu, başka banka kredisiyle kapatmak zorunda kalmaktadır. Bu yıl da yaşanan afetler nedeniyle borçların ödenmesi mümkün görünmemektedir. Yıllardır biriken borçların bir hasat sezonunda ödenebilmesine de imkan bulunmamaktadır. Çiftçilerin tüm bankalara olan borçları, çiftçi kayıt sistemi kaydı olsun olmasın, faizleri silinmek suretiyle en az 5 yıl vadeyle yapılandırılmalıdır. 2019 yılı içinde yaşanan afetler nedeniyle kredi borçlarının faizsiz olarak ertelenmesini sağlayacak kararname de çıkarılmalıdır.”

Bölge milletvekilleriden acil çözüm istedikleri diğer sorunun da TARSİM’in hayata geçirdiği ilçe bazlı kuraklık verim sigortasındaki hasar tespit yöntemi olduğunu belirten Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, “İlçemiz çiftçisi, kuraklık verim sigortasında son 2 yıldır sıkıntı yaşıyor. Devletin bir kurumu kuraklık var derken TARSİM kuraklık yok diyor. Biz, TARSİM’in kuraklık tespitinde ilçe bazlı değil de mahalle bazlı tespitte bulunmasını istiyoruz. Elbistan Ovası, çok geniş bir araziye sahip. Bir mahalle ile diğeri arasında 80 kilometre fark var. Böylesine geniş bir alanda ilçe bazlı verim yöntemi, çiftçimizi mağdur ediyor. Bunun bir an önce düzeltilmesi gerekiyor. Bölge milletvekillerimizden bu hususlarda gerekli adımların atılması yönünde taleplerimiz oldu. Onlar da hem yazılı olarak verdiğimiz dosya hem de şifahi görüşmelerimizde bu konuların takipçisi olacaklarını söylediler. Hatta MHP Milletvekili Sefer Aycan ile CHP Milletvekili Ali Öztunç da bizim sunduğumuz raporları TBMM’de dile getirdiler” ifadelerinde bulundu.





