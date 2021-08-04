Çiftçilere yüzde 100 hibe destekli kırmızı mercimek tohumu dağıtıldı

Elbistan’da da yazlık ekim için planlama yapılırken tohumların mart ayından itibaren çiftçilere dağıtılacağı belirtildi.

İl genelinde özellikle Elbistan, Afşin, Pazarcık, Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerindeki kıraç alanlarda yetiştirilen kırmızı mercimeğin ekim alanı, ülke genelinde olduğu gibi hasat mekanizasyonundaki yetersizlik, yabancı ot kontrolünün zorluğu, zararlı yoğunluğunun artması ve mücadelesinin zorluğu gibi nedenlerle azalma eğilimine girdi. Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi projesi doğrultusunda il genelinde kırmızı mercimek ekim alanlarını ve üretimini artırmak amacıyla 1 milyon 300 lira bütçeli Kahramanmaraş İli Nadas Alanlarında Kırmızı Mercimek Üretiminin Geliştirilmesi projesi hayata geçirildi. Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce sürdürülen bu proje ile kırmızı mercimek üretim alanının 7 bin dekardan 15 bin dekara çıkarılması ve üretim miktarında da yüzde 120 artış sağlanması hedefleniyor.

Bu çevrede Ekinözü’nde 10 çiftçiye 4 bin 500 ve Nurhak’ta da 1 çiftçiye 300 kilogram yüzde hibeli kırmızı mercimek tohumu dağıtıldı.

Elbistan’ın da dahil olduğu proje kapsamında kırmızı mercimeğin yazlık ekimi planlanıyor. Bu doğrultuda da tohum dağıtımlarının önümüzdeki mart ayında yapılacağı öğrenildi.