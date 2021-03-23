Çiftçilere yonca ve mercimek tohumu ile ceviz fidanı desteği

Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Nuri Günen, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ülke genelindeki üretici ve çiftçilere yönelik desteklerine devam ettiğini söyledi.

Tarımsal üretimi geliştirme projeleri kapsamında çiftçi ve üreticiler için sunulan avantajlardan birinin de hibe destekli tohum ve fidan temini olduğunu belirten Günen, bu çerçevede Elbistan’da 3 ayrı kalemde başvuruların alınacağının bilgisini verdi.

Hibe destekli yonca ve mercimek tohumu ile ceviz fidanı alabilmek için çiftçilerden tapu ile ÇKS kaydı isteneceğinin altını çizen Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Nuri Günen, “Tarım ve Orman Bakanlığımızca üretici ve çiftçilerimize yonca ve mercimek tohumu ile ceviz fidanı dağıtılacak. Yonca ve mercimek desteğinde hibe oranı yüzde 75 olacak. Geriye kalan yüzde 25’lik kısım ise çiftçi ya da üreticilerimizce karşılanacak. Ceviz fidanı desteğinde ise hibe oranı yüzde 60 olarak belirlendi. Ceviz fidanı almak isteyen üreticilerimiz, fidan bedelinin yüzde 40’ını kendileri karşılayacak. Tohum ve fidan dağıtımı ile ilgili takvim önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Üretici ve çiftçilerimiz, tapu ve ÇKS kaydı olduğunu gösterir belge ile müdürlüğümüze başvurabilirler” dedi.