Çiftçilere ‘pas’ hastalığı uyarısı

Elbistan’daki çiftçilere, özellikle ekmeklik buğday cinsinde görülmesi muhtemel sarı ve kahverengi pas hastalığına karşı dikkatli olmaları yönünde uyarı yapıldı. Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada aşırı yağışlardan dolayı görülen sarı ve kahverengi pas hastalığının, ilçedeki hububat alanlarında ekonomik düzeyde zarar oluşturabileceği kaydedildi.

Çiftçilere, söz konusu hastalığa karşı koruyucu ve tedavi edici ilaç kullanmaları yönünde tavsiyede bulunulan açıklamada, “İlçemizde nisan ayının yağışlı geçmesi ve ısının yükselmesi nedeni ile özellikle ekmeklik buğday çeşitlerinde sarı ve kahverengi pas hastalığının görülebileceği çok büyük ihtimaldir. Geçmiş yıllarda da yağışların arkasından kahverengi pas hastalığı hububat alanlarında ciddi verim kayıplarına neden olmuştur. Çiftçilerimizin mağdur olmamaları için koruyucu amaçlı olarak sarı ve kahverengi pas, septorya (yaprak lekesi) ve kök boğazı çürüklüğü hastalıklarının önlenmesi için koruyucu ve tedavi edici amaçlı olarak ilaç kullanmaları hatırlatılır. Çiftçilerimiz, daha fazla bilgi edinmek için İlçe Müdürlüğümüze müracaat edilebilirler” denildi.







