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Çiftçilere ‘pas’ hastalığı uyarısı

Elbistan İlçe Tarım ve orman Müdürlüğü, ilçe genelinde nisan ayının yağışlı geçmesi ve hava sıcaklığının yükselmesi nedeniyle buğday çeşitlerinde pas hastalığının görülme riski nedeniyle çiftçileri uyardı.

Çiftçilere ‘pas’ hastalığı uyarısı

Elbistan’daki çiftçilere, özellikle ekmeklik buğday cinsinde görülmesi muhtemel sarı ve kahverengi pas hastalığına karşı dikkatli olmaları yönünde uyarı yapıldı. Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada aşırı yağışlardan dolayı görülen sarı ve kahverengi pas hastalığının, ilçedeki hububat alanlarında ekonomik düzeyde zarar oluşturabileceği kaydedildi.

Çiftçilere, söz konusu hastalığa karşı koruyucu ve tedavi edici ilaç kullanmaları yönünde tavsiyede bulunulan açıklamada, “İlçemizde nisan ayının yağışlı geçmesi ve ısının yükselmesi nedeni ile özellikle ekmeklik buğday çeşitlerinde sarı ve kahverengi pas hastalığının görülebileceği çok büyük ihtimaldir. Geçmiş yıllarda da yağışların arkasından kahverengi pas hastalığı hububat alanlarında ciddi verim kayıplarına neden olmuştur. Çiftçilerimizin mağdur olmamaları için koruyucu amaçlı olarak sarı ve kahverengi pas, septorya (yaprak lekesi)  ve kök boğazı çürüklüğü hastalıklarının önlenmesi için koruyucu ve tedavi edici amaçlı olarak ilaç kullanmaları hatırlatılır. Çiftçilerimiz, daha fazla bilgi edinmek için İlçe Müdürlüğümüze müracaat edilebilirler” denildi.



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sayın büyük 3 hafta önce

ÇOK SAĞOLUN İLÇE TARIM MÜDÜRÜMÜZ AYHAN BEYEFENDİYE VE PERSONELİNE TEŞEKKÜR EDİYORUZ.İLÇE TARIM HERZAMN ÇİFTÇİLERİN YANINDA.AYHAN ÖZCAN BAŞKAN İLÇE TARIM ŞAMPİYON

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Ak adam 2 hafta önce

Akın gardaşım bunlar ziraat ilmi bilgiler rahat ol sen pahalilik gelmez ak dava varken...ak dava bolluk bereket demek ak dava ile nice güzelliklere

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Akın 3 hafta önce

Tamam yazın da ps hastalığı var diye un bulgur buğday zamlanır. Yiyecek ekmek bulamak. Patatese soğana da hastalık bar diyip patates ekmeye yasak geldi şimdi de buğday ekmeyip ital ederik

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