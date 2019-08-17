Çiftçilere hibe destekleri anlatılacak

Tarım ve Orman Bakanlığının kırsal kalkınma destekleri 13’ncü etap tarıma dayalı yatırımların desteklenmesi hakkındaki tebliğ yürürlüğe girdi. Proje tutarı 2,5 milyon liraya kadar olan yatırımlar, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı kapsamında hibe alabilecek. Çiftçiler, özellikle yenilenebilir enerji projelerinde de yüzde 50 hibe desteği alabilecek. Tarımsal ürünlerle tıbbi ve aromatik bitkilerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik tesis yatırımları, yenilenebilir enerji kaynakları kullanılan sera yatırımları, tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar ve kırsal ekonomik altyapı yatırımlarının arasında bulunduğu konular, hibe desteği kapsamında değerlendirilecek.

Söz konusu tebliğin yürürlüğe girmesinin ardından çiftçileri, destekleme alanları ve konuları hakkında bilgilendirmek için Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce toplantı düzenlenecek. 22 Ağustos 2019 Perşembe günü saat 13.30’da Elbistan Ziraat Odası toplantı salonundaki toplantıyla ilgili yapılan açıklamada,

“Bakanlığımız tarafından yürütülen Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi hakkında 13. Etap Tebliğ 02 Ağustos 2019 Tarih ve 30850 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış bulunmaktadır. 20 Ağustos 2019 tarihinde saat 10.00’da Ziraat Odası toplantı salonunda, mahalle muhtarları, bitkisel ve hayvansal üretim yapan çiftçiler ve tarımsal ürün işleyen, pazarlayan potansiyel yatırımcılara yönelik olarak desteklerden yeterince faydalanabilmeleri için bilgilendirme toplantısı yapılacaktır” denildi.

Açıklamada; çiftçilerin ve potansiyel yatırımcıların, tarım ve hayvancılık konularını ilgilendiren destekleme konularında daha ayrıntılı bilgi alabilmeleri için toplantıya katılım sağlamasının, işleyişin sağlıklı yürütülebilmesi için önemli olduğunu vurgulandı.