Çiftçilerden TİGEM tohumlarına büyük ilgi

Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, özellikle makarnalık buğday tohumuna büyük talep olduğunu belirterek, “Çiftçimizin kaliteli tohum ekerek yüksek verim ve kazanç elde etmesini amaçlıyoruz” dedi.

Başkan Bulut, özel üretim tesislerinden getirilerek satışa sunulan diğer tohum çeşitleri için de firmalara kaliteden taviz vermemeleri çağrısında bulundu.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (TİGEM) bayiliğini alan Elbistan Ziraat Odası, çiftçilerin talebi doğrultusunda getirttiği sertifikalı tohumları teslim etmeye başladı.

Çiftçilere tohum teslimiyle ilgili olarak değerlendirme yapan Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, “TİGEM’in tescil edilmiş sertifikalı tohumlarını odamız aracılığı ile çiftçilerimizle buluşturmanın sevincini yaşıyoruz” ifadesini kullandı.

Aylarca bir çocuk gibi bakıp büyüttüğü hububatından yüksek verim alan çiftçinin yüzünün güleceğini anlatan Başkan Bulut, şöyle devam etti:

“TİGEM’in tarla ve laboratuar kontrolleri yapılarak genetik, fiziksel ve biyolojik değerleri belirlenen sertifikalı tohumlar, verim ve kalite açısından büyük avantaj sağlıyor. Sertifikalı tohumlukta çeşit saflığı tam. Elbistan Ziraat Odası olarak bayiliğimiz ilk yıl olmasına rağmen 170 ton tohum talebimiz vardı. 44 tonunu gönderemediler. Şuanda 120 ton tohum dağıtmaya başladık. 4 yıldır kuraklık yaşıyoruz. Bu vesile ile de kaliteli tohum kullanmanın önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Çiftçilerimizden aldığımız talepleri ilettik. Ancak Kızıltan tohumunda 66 ton müracaat vardı. Kızıltan, daha çok kıraç arazilerde ekiliyor. Bu yüzden bu çeşitte talebi karşılayamadı TİGEM. Elbistan’a sadece 24 tonunu getirtebildik. Bu konuda girişimlerimiz sürüyor.”

Oda olarak kesinlikle kâr amacı gütmediklerini vurgulayan Başkan Bulut, “Biz buğday tohumunun tonunu 2 bin 850 TL’den satıyoruz. Bunun 450 TL’si destek. Yeniden çiftçilerimize ÇKS doğrultusunda geri ödenecek.Biz, burada kâr amacı gütmüyoruz. Tohum denince ilk akla gelen kamu kurumu olan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nce (TİGEM) bölgenin iklim ve toprak yapısına uygun olarak yetiştirdiği sertifikalı tohumları maliyetine temin ediyoruz. Diğer firmalardan da daha düşük bir fiyat politikası güdüyoruz. Rekolteyi artırıp kaliteyi de yükselttiğimiz zaman hem çiftçimiz hem de ülkemiz kazanacak. Genelde makarnalık talebi oldu. Arpa tohumu da getirdik. O da bu iklime uygun. Verimi gayet yüksek. 3 çeşit buğday tohumu getirdik.

Yeni dönemde bu rakamları 2-3 katına çıkarmayı amaçlıyoruz. Çünkü Elbistan’ın çok geniş bir arazisi var. Hibrit tohumlar ekerek 2-3 yıl içerisinde kendi tohumumuzu elde etme çabasında olacağız” şeklinde konuştu.

Başkan Bulut, son olarak, “Türkiye'de birçok özel çiftlikler var. Bazı çiftliklerde istenilen kalitede tohum alınamıyor. TİGEM’in 25 kiloluk paket haricinde tohumluk satışı yok. Çiftçilerimiz tohum alırken mutlaka kontrol etsinler. Alacakları tohuma çok dikkat etsinler. Özel çiftliklerden gelen tohumlarda sıkıntı yaşandığı yönünde şikayetler alıyoruz. Diğer bayilerimiz de bu konuda hassas davransınlar. Hepimizin çabası, kalite ve rekolteyi arttırmak. İnşallah hayırlı ve bereketli bir yıl olur. Ziraat odası olarak her zaman çiftçimizin yanındayız. Çiftçilerimize hayırlı olsun” değerlendirmesini yaptı.











