Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çiftçiler sokağa çıkma yasağından muaf tutuldu

Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, dün başlayan 4 günlük sokağa çıkma yasağından çiftçilerin muaf tutulması kararı aldı.

Çiftçiler sokağa çıkma yasağından muaf tutuldu
Balik Dunyasi Reklam
banner43

Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Vahdettin Özkan başkanlığında toplandı. Toplantının ana gündem maddesi, tarımsal üretime devam edilmesi için alınacak ek tedbirler oldu. Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, il genelinde 26 Nisan Pazar gecesi 24.00’e kadar uygulanacak sokağa çıkma yasağı süresince tarımsal üretimin devamlılığı amacıyla gerekli olan ekim-dikim, sulama-ilaçlama gibi faaliyetler kapsamında çalışması gerekenlere ilave olarak zirai ilaç, tohum, fide, gübre gibi tarımsal üretime ilişkin ürün satışı yapan işletmeler ile Tarım Kredi Kooperatiflerinin ve buralarda çalışanların yasaktan muaf tutulması yönünde karar aldı.

Alınan idari tedbirlere uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereği idari işlem uygulanacağı belirtildi.


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Çiftçiler Sokağa çıkma Yasağından Muaf Tutuldu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.