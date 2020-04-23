Çiftçiler sokağa çıkma yasağından muaf tutuldu

Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Vahdettin Özkan başkanlığında toplandı. Toplantının ana gündem maddesi, tarımsal üretime devam edilmesi için alınacak ek tedbirler oldu. Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, il genelinde 26 Nisan Pazar gecesi 24.00’e kadar uygulanacak sokağa çıkma yasağı süresince tarımsal üretimin devamlılığı amacıyla gerekli olan ekim-dikim, sulama-ilaçlama gibi faaliyetler kapsamında çalışması gerekenlere ilave olarak zirai ilaç, tohum, fide, gübre gibi tarımsal üretime ilişkin ürün satışı yapan işletmeler ile Tarım Kredi Kooperatiflerinin ve buralarda çalışanların yasaktan muaf tutulması yönünde karar aldı.

Alınan idari tedbirlere uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereği idari işlem uygulanacağı belirtildi.