Çiftçiler, nitratlı gübreyi e-reçete ile alacak

Terör olaylarında kullanıldığı gerekçesi ile geçtiğimiz yıl satışı yasaklanan amonyum nitratlı gübrelerin yerine serbest bırakılan kalsiyum nitratlı gübreler, çiftçilere reçete ile teslim edilecek. Potasyum nitratlı gübreler ise tamamen serbest bir şekilde satılacak.

Potasyum nitratlı gübrelerin kullanımında uyulacak esasları belirleyen Tarımda Kullanılan Nitratlı Gübreler Talimatı çerçevesinde harekete geçen Elbistan İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü görevlileri, ilçedeki altyapı çalışmalarını tamamladı.

Elbistan’da çiftçilerin 2017 yılı sezonu birkaç ay sonra başlayacak. Çiftçiler, mısır, şekerpancarı ve ayçiçeği ekimi için hazırlıklarını yapacak. Ülke genelinde olduğu gibi Elbistan’da da çiftçiler, bu ürünleri için genellikle amonyum nitratlı gübreler kullanıyordu. Ancak geçtiğimiz yıl alınan karar doğrultusunda amonyum nitratlı gübreler, terör örgütlerince bomba imalinde kullanıldığı için yasaklandı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü de çiftçilerin mağduriyetinin önlenmesi amacıyla Tarımda Kullanılan Nitratlı Gübreler Talimatını yayınladı. 81 il ve bağlı ilçelerdeki Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine gönderilen talimata göre, kalsiyum amonyum nitrat (%26 CAN) ve kalsiyum amonyum nitrat (%21 CAN) gübrelerinin çiftçilere satışı e-reçete ile yapılacak. Gübrelerin tarlaya atılması da Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl veya İlçe Müdürlüğü personelinin gözetiminde gerçekleştirilecek.

Patlayıcı yapımında kullanıldığı için 26 Haziran 2016 tarihinden bu yana dağıtımı ve satışı yasaklanan nitratlı gübrelerle ilgili yeni uygulamaya göre amonyum nitratlı gübreler tamamen yasaklandı. Kalsiyum nitratlı gübrelerin satışına e-reçete ile izin verilirken, potasyum nitratlı gübrelerin satışı ise tamamen serbest bırakıldı.

Tarımda Kullanılan Nitratlı Gübreler Talimatı’nda şu bilgilere yer verildi:

"Amonyum nitrat (%33AN) gübresinin tarımsal amaçlı kullanımı tamamen yasaklanmıştır. Çiftçilere satış yapılmayacaktır. Diğer yandan tarımsal amaç dışı kullanım için satış ve sevkiyatlarda ilgili firmalar bakanlığımızdan izin almaya devam edeceklerdir. Üretici-İthalatçı firmaların ve bayi/dağıtıcıların yedieminlerindeki kalsiyum amonyum nitrat (%26 CAN) ile kalsiyum amonyum nitrat (%21 CAN) gübrelerinin çiftçilere satışına kontrollü olarak izin verilecektir. Potasyum nitrat ve sodyum nitrat gübrelerinin satışı tamamen serbest bırakılmıştır."