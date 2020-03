Çiftçi, şekerpancarı ekimi için kolları sıvadı

Mutlucan Şeker Fabrikası Ziraat Koordinatörü Prof. Dr. Necdet Çamaş, kollarını sıvayan çiftçilere kolaylıklar dilerken, bugüne kadar 6 bin dönüm alanda şekerpancarı ekimi yapıldığını söyledi.

Çiftçi ve daha çok üretim odaklı bir sezon için tüm planlamaların yapıldığını belirten Çamaş, “Sezonun her döneminde çiftçimizin yanında olacağız” dedi.

Mutlucan Şeker Fabrikası Ziraat Koordinatörü Prof. Dr. Necdet Çamaş, 2020-2021 pancar sezonuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Bu sezon için 64 bin dekar alandan 450 bin ton şekerpancarı üretimi hedeflendiğini vurgulayan Çamaş, tohumluk ve gübre dağıtımına ilişkin de bilgiler aktardı.

Çamaş, şunları söyledi:

“Elbistan, Afşin, Göksun, Tufanbeyli ve Türkoğlu üretim sahalarında sezona başlamış bulunmaktayız. Çiftçilerimizin yaklaşık 64 bin dekar ekim sahası için 450 bin ton şekerpancarı üretim taahhütleri alınmıştır. Buna karşılık Gübretaş firmasından temin edilen taban gübresi olarak 3 bin 350 ton 4x15 ve süper pancar, 1.150 ton üre gübresi ihtiyaçları dağıtılmış, üst gübre olarak yaklaşık 2 bin 100 ton amonyum sülfat ise 10 Nisan 2020 tarihinden itibaren tevzi edilecektir.

Bölgelerimize uygun şeker pancarı tohumluk çeşitlerimiz temin edilmiş ve çiftçilerimize dağıtılmıştır. 5’li ve 6’lı mibzerlerimizin bakımları yapılmış ve çiftçilerimize kontrollü bir şekilde ekim ve bakım uygulama rehberiyle birlikte verilmiştir. Yabancı ot, toprak altı ve yeşil aksam zararlıları için ilaç tedariklerine başlanmıştır. Sonbahardan itibaren yoğun bir toprak hazırlığına başlayan üreticilerimiz buldukları her fırsatta ilkbahar toprak işleme, tohum yatağı hazırlığı ve gübreleme uygulamalarına yoğun bir program ile devam etmekte ve ekimlerini de başlatmaktadırlar. Bugüne kadar yaklaşık 6 bin dekarlık ekim gerçekleşmiştir.”

Çiftçilerin eğitimine önem verdiklerini anlatan Çamaş, “Ekim döneminin yağışlı geçmesi çiftçilerimizin programlarını aksatsa da önümüzde uygun ve yeterli zamanın olması telafi edilemeyecek bir durum değildir. Bu nedenle toprak yeterli tav’a sahip olmadığı sürece ekimlerde acele etmenin bir anlamı olmadığı, ilerleyen günlerde toprak sıcaklıklarındaki artışla birlikte çıkışların daha hızlı ve daha kuvvetli olacağının bilinmesi gerektiği çiftçi eğitim çalışmalarımızda da kendilerine belirtilmiştir. Üreticilerimiz fabrikamız şartlarında oluşturulan programlar dahilinde bakım ve diğer teknik bilgiler yönünden eğitim programları ile desteklenmekte, teknik ekip olarak bu destekler saha uygulamaları ile de devam edecek olup Mutlucan A.Ş. yönetimi her bakımdan çiftçinin yanında olduğunu ve gerekli desteklere devam edeceğini her fırsatta ifade etmektedir. Yönetim kurulu üyelerimiz her ay rutin çalışmalarını gerçekleştirerek çiftçilerimizin problemleriyle yakından ilgilenmekte ve çözüm üretmektedirler” ifadelerini kullandı.

Fabrikanın teknik yapısında da önemli değişikliklere ve revizyona imza atıldığını bildiren Mutlucan Şeker Fabrikası Ziraat Koordinatörü Prof. Dr. Necdet Çamaş, “Fabrikamızın yeni kampanya dönemi için işleme ve boşaltma sistemlerinde kapasite artırıcı çalışmalar yapılmakta, bakım, onarım, iyileştirme ve geliştirme faaliyetleri hızla devam etmektedir. Günlük işleme kapasitesi 3 bin 600 tondan 4 bin 500 tona, günlük boşaltma ise günün şartları da dikkate alınarak ilk 40 gün en az 5 bin tona, devamında ise 6 bin tona yükseltilmektedir. Kampanya başlangıç dönemi ise 10 gün erkene alınmaktadır. Ülkemizde salgın hastalık nedeniyle alınan tedbirler kapsamında bu faaliyetlere geçici olarak ara verilse de program olarak fabrikamız kampanya sürecine en üst seviyede kapasiteyle girecektir” şeklinde konuştu.

Çamaş, son olarak çiftçilere koronavirüs salgınına karşı tedbirli olmalarını hatırlatarak, “Koronavirüs salgını ülkemize ve dünyamıza son derece vahim etkilerde bulunmuştur. Bu salgın hastalığın etkilerinin kısa zamanda azalarak ülkemizden yok olmasını temenni etmekteyiz. Özellikle çocuklarımıza, yaşlılarımıza ve kronik rahatsızlığı olanlarımıza “evde kal” programına riayet etmelerini yineliyoruz. Çiftçilerimizin faaliyetlerini yürütürken eldiven, maske ve hijyen ürünlerini kullanmalarını özellikle istirham ediyoruz. Fabrika olarak hijyen ve sağlık tedbirlerini en üst seviyede yerine getirmekteyiz. 2020 yılı şeker pancarı ve diğer tarım ürünlerinin üretim sezonunun bölgemiz çiftçilerine hayırlı, bereketli ve kazançlı olmasını Mutlucan A.Ş. olarak temenni ediyor, herkese başarılar diliyoruz” temennisinde bulundu.

Şekerpancarı ekimine başlayan çiftçiler de, sürecin her anında kendilerinin yanında olan fabrika yönetimine teşekkür ettiler.

Çiftçiler, “Pancar ekim sezonunu açtık. Şuan da gübre atıyoruz. Mutlucan Şeker Fabrikası da her anımızda yanımızda. Yönetim kurulu üyeleri ve tüm personel, çiftçinin yanında duruyorlar. Elbistan’ımız ve Kahramanmaraş’ımızda bir tane şeker fabrikası var. Mutlucan Şeker Fabrikası’na sahip çıkmalıyız. Sahip çıkarsak ovamıza ve milli ekonomiye katkı sağlar. Daha çok pancar ekmeliyiz. İnşallah bu yıl bol ve bereketli bir geçiririz” diye konuştular.