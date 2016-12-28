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Çiçek’ten esnaflara ROTATİF kredisi uyarısı

Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Meclis Başkan Vekili Yüksel Çiçek, Rotatif (BCH) kredisi ile ilgili olarak esnaflara yılsonu dolaysıyla uyarılarda bulundu

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Çiçek’ten esnaflara ROTATİF kredisi uyarısı

Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Meclis Başkan Vekili Yüksel Çiçek, Rotatif (BCH) kredisi ile ilgili olarak esnaflara yılsonu dolaysıyla uyarılarda bulundu

Çiçek, bu kredinin geri ödemesiyle ilgili olarak esnaflardan şikayet aldıklarını belirterek, “Krediyi alırken yaptığınız anlaşma ile hesap kesimindeki tutarları karşılaştırın” çağrısında bulundu.

Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Meclis Başkan Vekili Yüksel Çiçek, konuyla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Esnaflarımızın ve oda üyelerimizin bankalardan ROTATİF (BCH) adı altında kullandıkları bir kredi bulunuyor. 2016 yılının son günlerini yaşıyoruz. Bu krediyi birçok esnafımız kullanmakta olup her 3 ayda bir tekrar ödemektedir. Bu kredinin de yılsonu faiz ödemeleri var. Esnaflarımıza buradan bir uyarıda bulunmak istiyorum; Krediyi alırken yaptığınız anlaşma ile dönem sonunda ödediğiniz tutarları karşılaştırınız. Komisyon oranları aynı mı? Değişmiş mi? Değişti ise bu konuda imzanız var mı? Bu hususta odamıza şikâyetler gelmektedir. Konuyu araştırıyoruz.”

Çiçek, son olarak, “2017 yılının Türk milletine barış ve huzur ortamı içerisinde sağlık, mutluluk ve barışlarla dolu günler getirmesini, geçmişte yaşanan acı günlerin tekrarının yaşanmaması temenni ediyorum. Şehitlerimize Allah’tan bir kez daha rahmet, gazi olan asker ve polislerimize sağlık diler, tüm Elbistan halkının yeni yılını kutlarım” cümlelerine yer verdi.

 

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