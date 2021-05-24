Çiçek ve Karaelbistan’ın imar planları yeniden askıya çıktı

İlçe merkezi ile bütünleşen Karaelbistan ve Çiçek mahallelerindeki yapılaşmaya yön verecek 1/5000 ölçekli nazım imar planları, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi’nde onaylandı ve 2 Aralık 2020’de askıya çıkarılmıştı. Her iki mahalleye ait imar planı ile ilgili olarak vatandaşlara itirazlarını yapmak için 1 aylık süre tanınmıştı. İmar planlarının askı süresi ise, 2 Ocak 2021 tarihinde sona ermişti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Çiçek ve Karaelbistan Mahalleleri’ne ait 1/5000 ölçekli nazım imar planına yapılan itirazları karara bağladı. Bu sürecin ardından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi’nin aldığı kararla birlikte söz konusu imar planları yeniden askıya çıktı. Her iki mahallenin imar planları, Elbistan Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binasında 16 Haziran’a kadar askıda kalacak.

İmar planları ile ilgili olarak Elbistan Belediyesi’nden yayımlanan duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

“Elbistan İlçesi, Çiçek mahallesinin 21/10/2020 tarih ve 2020-09/04-g sayılı meclis kararı ile onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına yapılan itirazlar 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu nun, 7(b) maddesi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi uyarınca, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi nin 31/03/2021 tarih ve 2021/3-6-aa sayılı kararı ile karara bağlanmış olup 24.05.2021 tarihi itibari ile Elbistan Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binasında 16.06.2021 tarihine kadar askıya çıkarılacaktır.

Elbistan İlçesi, Karaelbistan mahallesinin 21/10/2020 tarih ve 2020-09/04-f sayılı meclis kararı ile onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına yapılan itirazlar 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu nun, 7(b) maddesi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi uyarınca, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi nin 31/03/2021 tarih ve 2021/3-6-z sayılı kararı ile karara bağlanmış olup 24.05.2021 tarihi itibari ile Elbistan Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binasında 16.06.2021 tarihine kadar askıya çıkarılacaktır.”