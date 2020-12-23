Çiçek ve Karaelbistan’ın imar planları ek hizmet binasında askıya çıktı

İlçe merkezi ile bütünleşen Karaelbistan ve Çiçek mahallelerindeki yapılaşmaya yön verecek 1/5000 ölçekli nazım imar planı, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi’nde onaylandı. Her iki mahalle için hazırlanan imar planları, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin Elbistan’daki ek hizmet binasında da askıya çıkarıldı. Vatandaşlar, plana itirazlarını 30 Aralık 2020’ye kadar yapabilecekler.





