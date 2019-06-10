Çiçek Köyü Derneği, ‘Çınarları’ bir araya getirdi

Çiçek Köyü Derneği tarafından düzenlenen “Çiçek Mahallesi Çınarlarına Sahip Çıkıyor” adlı programda 75 yaş ve üzeri büyükleri bir araya getirdi.

Çiçek İlkokulu bahçesinde düzenlenen programa Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Belediye Meclis Üyeleri, Çiçek Köyü Derneği Başkanı Naci Çıkın, Kahramanmaraş Dernekler Federasyonu (MARAŞFED) Uğur Yinanç, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programın açılış konuşmasını Çiçek Köyü Derneği Başkanı Naci Çıkın yaptı.

2018 yılında kurulan derneğin çalışmaları hakkında bilgi veren Çıkın, programa katılanlara teşekkür etti.

Daha sonra mikrofona davet edilen Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Çiçek Köyü Derneği tarafından düzenlenen ve 75 yaş üstü insanlarımızın bir araya geldiği 'Çınarlar Buluşuyor' adlı programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Büyüklerimizi yaad etmek, onları yaşarken kıymetlendirmek bizim için çok önemlidir" dedi.

Program, seslendirilen türküler ve yemeğin ardından sona erdi.



























