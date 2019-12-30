CHP’nin 3 ilçe başkanı daha belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) il ve ilçelerdeki olağan kongre süreci devam ediyor. Elbistan’dan sonra Afşin, Ekinözü ve Nurhak ilçelerinde de delegeler yeni ilçe başkanı ve yönetimleri seçmek için sandık başına gitti. Nurhak ilçe kongresinde başkanlığa Oruç Kömesöğüt seçildi. CHP’nin Ekinözü ilçe başkanı ise Ali Vicdan oldu. CHP’nin kuzey ilçelerdeki son olağan kongresi ise Afşin’de gerçekleştirildi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Afşin İlçe Başkanlığının 37. Olağan Kongresi'nde ilçe başkanlığına Hüseyin Sığınır seçildi. Kongrede ilçe başkanlığı için Hüseyin Sığınır ve Hamdullah Cinpolat’ın listesi yarıştı. Yapılan seçimlerde 111 parti delegesinden 108’i oy kullanırken, oyların 55'ini alan Hüseyin Sığınır ilçe başkanı oldu. Diğer aday Hamdullah Cinpolat ise 53 oy aldı.

Bu seçimlerle birlikte CHP’deki ilçe kongreleri süreci tamamlanmış oldu. Kongre süreci, il başkanlığı seçimleri ile sona erecek.



