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CHP’li vekillerden Elbistan çıkarması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç; partisinin Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile milletvekilleri Yaşar Tüzün, Cavit Arı ve Burhanettin Bulut’la birlikte Elbistan’da vatandaş buluşması gerçekleştirecek.

CHP’li vekillerden Elbistan çıkarması
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç; partisinin Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile milletvekilleri Yaşar Tüzün, Cavit Arı ve Burhanettin Bulut’la birlikte Elbistan’da vatandaş buluşması gerçekleştirecek.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Elbistan İlçe Başkanı Tayfun Barış Arslan, partisinin genel başkan yardımcıları ve milletvekillerinin katılımıyla yapılacak vatandaş buluşması programına tüm Elbistanlıları davet etti.

Başkan Arslan, “Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcımız ve Kahramanmaraş Milletvekilimiz Sayın Ali Öztunç, Genel Başkan Yardımcımız Ordu Milletvekili Sayın Seyit Torun, Bilecik Milletvekilimiz Sayın Yaşar Tüzün, Antalya Milletvekilimiz Sayın Cavit Arı, Adana Milletvekilimiz Sayın Burhanettin Bulut, 16 Haziran Çarşamba günü saat 13.00’te Riva Düğün Salonunda siz değerli vatandaşlarımızla buluşacaklardır. Partili gönüldaşlarımız ve tüm Elbistan halkımız davetlidir” dedi.

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