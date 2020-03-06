CHP’den nezaket ziyareti

Geçtiğimiz Aralık ayında gerçekleştirilen kongrede göreve tekrar seçilen CHP Elbistan İlçe Başkanı Av. Tayfun Barış Arslan, yeni yönetimi ile birlikte nezaket ziyaretleri gerçekleştiriyor. Başkan Arslan, bu kapsamda Elbistan Kaynarca ve Elbistanın Sesi Gazeteleri’ni ziyaret etti. Ziyarette değerlendirme yapan Başkan Arslan, “Kongre sonrasında çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlçemizin sorunlarını her platformda dile getirmeye ve sunduğumuz çözüm önerilerini de kamuoyu ile paylaşıyoruz. Parti Meclisi Üyemiz ve Kahramanmaraş Milletvekilimiz Sayın Ali Öztunç da bizlere bu konularda elinden gelen desteği veriyor. Ankara’daki sesimiz oluyor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Elbistan’ımıza daha güzel bir gelecek hazırlamak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” dedi.

Elbistan Kaynarca ve Elbistanın Sesi Gazeteleri yönetiminden Ökkeş Saatçi ve Meltem Göçer de, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.





