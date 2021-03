CHP’den Kadınlar Günü programı

Özel bir tesisteki programda, tüm Türkiye’de eşzamanlı olarak basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, kadın hakları ve kadına yönelik şiddetin artması ve kadın cinayetlerine dikkat çekildi.

Etkinliğe, CHP Kahramanmaraş Kadın Kolları İl Başkanı Naile İşlek, CHP Elbistan Kadın Kolları Başkanı Vijdan Karpınar ile çevre ilçelerin kadın kolları başkanları ve partili kadınlar katılım sağladı.

Programda açıklamalarda bulunan CHP Elbistan Kadın Kolları Başkanı Vijdan Karpınar, “Bizim için 8 Mart, sadece eşit ve özgür bir geleceğin iradesi değil, aynı zamanda hak mücadelesi veren tüm kadınlara saygı duruşudur” dedi.

Kadınların tarih boyunca toplumsal mücadelenin en ön saflarında yer aldığını belirten Başkan Karpınar, şöyle devam etti:

“Sahip olduğumuz her hakta, edindiğimiz her kazanımda o cesur kadınların payı vardır. Kadınlar, mücadelenin ve dayanışmanın örgütlü gücünü kutluyor. Her sokakta, her mahallede, her ilçede, her şehirde sesimiz daha gür çıkıyor. Bizim baharımız, 8 Martlarda alanları dolduran kadınların yan yana gelmesiyle başlar. Peki, bugün ülkemizde kadın erkek eşitliği açısından neredeyiz? Dünya Ekonomik Forumu’nun 2020 yılı Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi’ne göre 153 ülke arasında 130. sıradayız. Bu yıl pandemi koşullarıyla derinleşen ekonomik kriz, kadınların yükünü daha da arttırdı. Kadınlar ve erkekler arasında hep var olan gelir eşitsizliği, bu dönemde iyice büyüdü. Geniş tanımlı kadın işsizlik oranı yüzde 43’e çıktı.”

İktidarı eleştiren CHP Elbistan Kadın Kolları Başkanı Vicdan Karpınar, “İktidar temsilcileri “lebalep” kongrelerde ülkeyi demokrasi şölenlerine boğduğunu iddia ederken, İstanbul Sözleşmesi’ni savunanlara, 8 Mart’ı kutlayanlara şiddet uygulanıyor, cezalar yağıyor. Kadına yönelik şiddeti protesto etmek için dans eden kadınlara dava açılıyor. Bu demokratik eylem, “Cumhurbaşkanına hakaret” noktasına getirilerek hapis cezası veriliyor. Diğer yanda ise kadınlara şiddet uygulayanlar, elini kolunu sallayarak sokaklarda dolanıyor. Kadınlar, saldırganlarıyla karakollarda barıştırıp evlerine yollanıyor. İktidar zihniyeti kadınlara “itaat et rahat et” anlayışını dayatıyor. Oysaki şiddet kader değildir, kederdir!” ifadelerini kullandı.

Kadına yönelik şiddet ve kadın istihdamıyla ilgili de sorunları dile getiren Karpınar, “İstihdamda tutunabilen kadınların çoğu, düşük ücretle, sendikasızlıkla, işini kaybetme korkusuyla, uzun çalışma süreleriyle, mobbingle baş etmeye ve evine ekmek götürmeye çalışıyor. Kadının emeğini yok sayanlara haykırıyoruz: Her kadın emekçidir! Kendisinin, çocuklarının, ailesinin ve toplumun geleceği için insanca yaşam kavgası verir. Biz Cumhuriyet Halk Partili kadınlar olarak; bu kavganın da, bu taleplerin de, geleceğin aydınlık günlerini barındıran bu umudun da yılmaz savunucularıyız. Bizler, haklı mücadelemizi örgütleyerek tarihe yön verenler olacağız.

Emek biziz. Umut biziz. Mücadele biziz. Halk biziz. Halkın iktidarını da bizler kuracağız. Kutlu olsun 8 Mart! Dayanışma olsun, yaşam dolsun, cesaret olsun. Emeğin hakkını ve eşit günlerin mücadelesini veren tüm kız kardeşlerim, Hepimizin Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun” şeklinde konuştu.