CHP’den 19 Mayıs çelengi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Elbistan İlçe Başkanı Tayfun Barış Arslan, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kurtuluş meşalesini yakmak için Samsun’a çıkışının 102.yıldönümü ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk anıtına çelenk sunarak saygı duruşunda bulundu.

Çelenk sunma programı sonrasında değerlendirme yapan Başkan Arslan, “Cumhuriyete ve bağımsızlığa giden yolun ilk adımı 19 Mayıs 1919’un 102. yıldönümü kutlu olsun. 102. yılında Türkiye Cumhuriyeti'ni Ata'mızın emanet ettiği gençlerimizle birlikte, onun izinde geleceğe güvenle taşıyacak; gurur, inanç ve büyük cesaretle ilelebet yaşatacağız” dedi.

19 Mayıs 1919’un tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunun altını çizen Başkan Arslan, “19 Mayıs 1919, bağımsızlığımızın önündeki engelleri yok eden onurlu mücadelenin tarihidir. 19 Mayıs en karanlık anlarda bile yurt sevgisiyle omuz omuza mücadele edenlerin tarihidir. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 102 yıl önce Samsun’da yaktığı kurtuluş meşalesi, buradan tüm ülkemize yayılmış ve tüm ulusumuzu aydınlatmıştır. Bugün büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde çağdaş demokrasi ve uygarlık hedefimizden asla vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz. Büyük önderin bu ülkeyi emanet ettiği gençlerimizle birlikte demokratik, kalkınmış, çağdaş ve adil bir ülke sevdasıyla, hiç yılmadan, yorulmadan çok çalışacağız.

Bu vesile ile başta büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum” ifadelerini kullandı.