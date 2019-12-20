CHP’de Başkan Arslan güven tazeledi

Güven tazeleyerek yeniden başkan seçilen Arslan, CHP’nin kapısının herkese açık olduğunu belirtip, “Bu işi gönülle yapacağız” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Elbistan İlçe Teşkilatı’nda 37. Olağan Kongre heyecanı yaşandı. Mevcut ilçe başkanı Av. Tayfun Barış Arslan’ın tek aday olarak katıldığı kongreye, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Kahramanmaraş Barosu Elbistan Temsilcisi Av. İnan Kesen, CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Esat Şengül, İYİ Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Hüseyin Gül, Saadet Partisi Elbistan İlçe Başkanı Sami Polat, belediye meclis üyeleri, çevre ilçelerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, delegeler ve partililer iştirak etti.

Salt çoğunluğun sağlanmasının ardından başlayan kongrede ilk olarak divan oluşturuldu. Divan başkanlığını ise, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Belediye Başkanı İskender Yıldırım üstlendi. Daha sonra, CHP Elbistan İlçe Teşkilatı’nın 2 yıllık çalışma, denetim ve mali raporları delegelerin oylarına sunularak ibra edildi. İbranın ardından konuşmalara geçildi. Gündeme ilişkin ilk konuşmayı yapan isim CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Esat Şengül oldu. AK Parti iktidarının politikalarını eleştirerek konuşmasına başlayan Başkan Şengül, CHP’nin iktidar yürüyüşüne emin adımlarla devam ettiğini vurguladı. Başkan Şengül, Millet İttifakı’nın süreceğini de sözlerine ekledi.

Kongrenin son konuşmasını ise, CHP Elbistan İlçe Başkanı Av. Tayfun Barış Arslan yaptı. Birlik ve beraberlik mesajı veren Arslan, yeniden bu göreve seçilmesinden dolayı delegelere ve partililere teşekkür etti.

İktidarı eleştiren ve çoğulcu demokrasi, herkesi kucaklayan güçlü sosyal devlet anlayışı ile üreten bir Türkiye’ye ihtiyaç olduğunu vurgulayan Başkan Arslan, şöyle konuştu:

“Türkiye ile aynı problemleri de yerelde yaşamaktayız. A Termik Santrali’nin miadını doldurmasına rağmen özelleştirilmesi ve filtresiz olarak çalıştırılması sonucunda bölge zehirli hava solumaya mahkum edildiğini hep birlikte yaşadık. Yerelde bizler ve TBMM’de Kahramanmaraş Milletvekilimiz Sayın Ali Öztunç mücadelesi sonucunda çıkarılan yasayı Cumhurbaşkanımız veto etmiştir. Aynı şekilde Elbistan Ovası’nın geçim kaynaklarından biri olan pancar üretimi, şeker fabrikasının satışı ile kotayı dolduramayacak hale getirilmiştir. Sonucunda da işçiler ve pancar çiftçisi mağdur edilmiştir. Bu mağduriyet, Elbistan esnafını etkilemiş ve ekonomimiz zarar görmüştür. Elbistan Belediyesi’nin bundan önceki dönemde ilçe hariç kimlere hizmet ettiği ortadadır. Sosyal belediyecilik dahil hiçbir hizmet yapmamıştır. 31 Mart yerel seçimlerinden sonra Elbistan ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ni kazanamadık. Ama Elbistan’da Millet İttifakı olarak 11 belediye meclis üyemiz ve büyükşehirde de 2 meclis üyemizle Elbistan’ı temsil etmekteyiz.”

Elbistan için en iyi şeyleri yapmaya çalışacaklarının altını çizen Başkan Arslan, “Sizlerin başarısı ile bu noktaya kadar geldik. Yerel seçimlerdeki bu kısmi başarı da bizlere nasip oldu. Bugüne kadar emeği geçen başkanlarımıza ve yöneticilerimize teşekkür ediyoruz. Elbistan Belediyesi, AKP’nin yönetimindedir. Vatandaşımızın tercihi bu yönde olmuştur. Elbistan Belediyesi’ndeki muhalefet yetkimizi en iyi şekilde kullanmaya çalışıyoruz. İttifak olarak, Elbistan’ın hayrına yapılanlara şartsız destek veriyoruz. Elbistan’ın hayrına olmayacak konularda da ret oyumuzu veriyoruz. Bundan sonra da yönetimimle beraber bu işlemleri yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Arslan, son olarak, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin kapısı herkese açıktır. İktidarı kazanmak açısından yapıcı muhalefetin önemli olduğunu düşünüyoruz. Bugüne kadar partilimiz olmasa da kazandığımız insanlar ve partililerimizle beraber Türkiye Cumhuriyeti’ni yeniden inşa edeceğiz. Amacımız bu. Bu işi gönülle yapıyoruz. Gönül işi bu. Particilik budur. 2 yıllık görev süremizde hiç kimseyi ötelemedik ve öteleştirmedik. Şahsıma ve yönetimime verdiğiniz destekten dolayı ve yeni yönetime layık gördüğünüz için hepinize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından seçime geçildi. 200 delegesi bulunan CHP Elbistan İlçe Teşkilatı’nda mevcut Başkan Av. Tayfun Barış Arslan başkanlığındaki yeni yönetim ise, şu isimlerden oluştu:

“Veysel Arpacı, Fidan Aytaç, Saadet Boran, Fahri Cengizler, Gülabi Eren, Yasemin Erten, Ali Günal, Tahsin Güngör, Süleyman Hamamcı, Kenan İspir, Serdar Kaçan, Halime Karboğa, Hüseyin Kelbaş, Mehmet Ali Kıran, Aysun Söğütlü ve Musa Toraman.”



