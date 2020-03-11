CHP yönetiminden ETSO’ya ziyaret

Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Paksoy, Meclis Başkanı Yüksel Çiçek, Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Topal ve Yaşar Kara ile Genel Sekreter Yüksel Gözüdeli tarafından misafir edilen CHP yönetimi, 37. Olağan Genel Kurul ve ardından oluşan yönetim kurulu üyeleriyle sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ederek, görüş alış verişinde bulunuyorlar.

CHP Elbistan İlçe Başkanlığına yeniden seçilen Av. Tayfun Barış Aslan ile Yönetim Kurulu Üyeleri Fahri Cengizler, Gülabi Eren, M. Ali Kıran, Serdar Kaçan, Saadet Boran ve Aysun Söğütlü’nün yer aldığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Paksoy, yeni yönetime başarı dileklerinde bulundu.

CHP Elbistan İlçe Başkanı Av. Tayfun Barış Aslan ise, geçtiğimiz günlerde yapılan 37. Olağan Genel Kurul sonrasında yeni yönetimi belirlediklerini ifade ederek, sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ederek, görüş alış verişinde bulunduklarını söyledi. Başkan Aslan, kendilerini misafir eden ETSO Başkanı Mustafa Paksoy ve yönetimine de teşekkür etti.



