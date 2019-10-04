CHP ve İYİ Parti’den önerge açıklaması

Arslan ve Özcan, yaptıkları açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Elbistan Belediye Meclis üyelerinden birinin, belediyeden ruhsat talebinde bulunulan 1.000 metrekare üzerindeki arsaların ruhsatında, kendi çocuğunun branşı olan projelerin de istenmesinin zorunlu tutulması amacıyla önerge verdiği iddia edildi.” başlıklı bir haber yayınlanmıştır. Bu iddia ile Elbistan belediye meclis üyelerinin tümü zan altında bırakılmıştır. Millet ittifakı meclis üyesi olan 11 arkadaşımızdan hiçbirinin çocuğu iddia edilen haberde ki projeye uygun işe sahip değildir. Elbistan kamuoyunun bilgisine ve takdirlerine sunuyoruz.”