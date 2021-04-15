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CHP'li Belediye Meclis Üyesi görevinden istifa etti

CHP'li Elbistan Belediye Meclisi Üyesi Haki Pekdemir, şehir ve iş değişikliği nedeni ile görevinden istifa ettiğini açıkladı.

CHP'li Belediye Meclis Üyesi görevinden istifa etti
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CHP'li Elbistan Belediye Meclisi Üyesi Haki Pekdemir, şehir ve iş değişikliği nedeni ile görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Pekdemir, istifasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

“31 Mart 2019 tarihinden bugüne kadar yürüttüğüm Elbistan Belediyesi Meclis Üyeliği görevimden şehir ve iş değişikliği sebebiyle istifa ediyorum. Bu süreçte bana güvenip o listeye layık gören Millet İttifakı yöneticilerine, birlikte yol yürüdüğüm arkadaşlarıma ve destek veren herkese çok teşekkür ederim. İstanbul’da ikamet etmem dolayısıyla siyasi faaliyetlerimi artık burada yürüterek, milletimize hizmet için mücadeleye devam edeceğim. Bu şartlarda Elbistan’a faydalı olamayacağımı düşünerek Elbistan Belediyesi Meclis Üyeliği görevimden ayrılırken sıradaki arkadaşımızın özverili bir çalışma yapacağına canı gönülden inanarak başarılar diliyorum.

Pekdemir'in yerine gelen isim Serhat Özdemir oldu

Pekdemir’in istifasının ardından İYİ Parti Elbistan İlçe Başkanlığı’nca yapılan açıklamada, Pekdemir’den boşalan Elbistan Belediye Meclis Üyeliği’ne Serhat Özdemir’in getirileceği belirtildi.

Açıklamada, “Elbistan Belediyesi Meclis Üyeliğimizi bugüne kadar layıkıyla yürüten Sayın Haki Pekdemir beye teşekkür eder, kendisine yeni şehrinde, hayatında, işinde başarılar dileriz, İYİ Parti ailesi olarak her zaman yanında olduğumuzu bildiririz. Sayın Haki Pekdemir’den boşalacak Meclis Üyeliğinde sıra hakkı olan hâlihazırda Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcımız Sayın Serhat Özdemir beye de şimdiden başarılar dileriz” denildi.

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