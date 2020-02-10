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CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Esat Şengül güven tazeledi

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilen ve 3 adayın yarıştığı il kongresinde mevcut başkan Esat Şengül, yeniden bu göreve seçildi.

CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Esat Şengül güven tazeledi
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kahramanmaraş İl Kongresi, yoğun bir katılım ile gerçekleştirildi. Kongreye, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya ve Mersin Milletvekili Mahir Başarır katıldı. Necip Fazıl Kısakürek kültür merkezinde yapılan kongrede mevcut başkan Esat Şengül, Kibar Özdemir ve Ünal Ateş olmak üzere 3 aday yarıştı. 279 delegenin oy kullandığı kongrede mevcut başkan Esat Şengül 150 oy alarak yeniden bu göreve seçildi.

Kongrenin ardından tekrar il başkanlığı koltuğuna oturan Esat Şengül’ü tebrik eden CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, “Kahramanmaraş il kongremizi gerçekleştirdik. İl kongremizde Esat Şengül, Ünal Ateş ve Kibar Özdemir yarıştılar. Seçim sonucunda Esat Şengül yeniden il başkanı olarak seçildi. Bir kez daha göreve seçilen Şengül ve yönetim kurulu üyelerine başarılar dilerim. Kongremize katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

 


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