CHP İl Başkanı Şengül: “Bu işi talimatla mı yaptınız?”

Açıklamasında, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ü eleştiren ve ‘Her işi yapıyorsunuz ama maalesef belediye başkanlığı yapmıyorsunuz’ diyen CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Esat Şengül, şunları söyledi:

“Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun ismi Elbistan’da bir caddeye verilmişti. Dolayısıyla meclisin gündem dışı maddesi görüşerek ismin kaldırılmasına karar verilmiş. Sayın Güngör, siz bu Ankara’dan mı öğrendiniz tek adam modelini? Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nde de uygulamaya çalışıyorsunuz? Orada Millet İttifakının da meclis üyeleri var. Bunları neden dinleme zahmetine girmiyorsunuz. Zaten çoğunluğunuz var. Zaten bunu geçireceğiniz aşikar. Dolayısıyla dinlemek size ne kaybettirir? Belediyeciliğin kitabını yazdım diyorsunuz, ben hâlâ şüphe ediyorum sizin yazdığınıza. Ya bu kitap yanlış yazıyor, ya siz yanlış okuyorsunuz. Ya da teoride yazıldığı gibi değil bu siyasi pratik. Siz her işi yapıyorsunuz ama maalesef belediye başkanlığı yapmıyorsunuz.

Şehrin bu kadar sorunu varken, mahallerde sorun varken, köylerde bu kadar sorun varken, üstelik adaylığınız döneminde, vatandaşa söz verdiğiniz projeler varken bunları yapmak yerine gündem dışı Kemal Kılıçdaroğlu’nun isminin değiştirilmesi. Talimatla mı iş yapıyorsunuz? Yoksa Sayın Genel Başkanımızın ‘sözde cumhurbaşkanı’ demesinden kaynaklı bunu yaptınız? Oysa her fırsatta sayın genel başkanımızı aşağılarcasına hakaret dolu, cümleleri sarf eden AK Parti Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bulvarlardaki isimlerini değiştirebilecek misiniz? Şimdi biz nezaketimizden dolayı şehir yıpranmasın diye, bunları hiçbir zaman ifade etmedik. Sizi rencide edecek hiçbir açıklamanın içerisinde bulunmadık. Birebir ilettik. Ama gündem dışı aldığınız maddeye bakar mısınız?”

Şengül, “Meclisinin diğer gündem maddeleri hakkında değerlendirmede bulunan Şengül, konuşmasının devamında ise, “Bir de gündemimize bakalım. Meclisten kredi talep ediyorsunuz. Size iş sorulduğunda her fırsatta borcumuz var, borcumuzu ödüyoruz diyorsunuz. İş yapmaya gerekçe olarak onu gösteriyorsunuz. Ama sürekli kredi talep ediyorsunuz. Pandemi döneminde bırakın belediyeleri, vatandaş esnafa yardımcı olmak için keyfi alışveriş yapıyor katkı sağlamak için. Bir örneği Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde var. Aşevini kapattı esnaflardan yemek alıyor. Okul servislerini kiraladı, beleyenin araçlarını kilitledi. Siz ne yapıyorsunuz? Gündeminiz hal esnafının teminat miktarını belirlemek için gündem oluşturuyorsunuz. Yine bir madde gündeminiz imar planı değişikliği. Kimlere rant sağlamaya çalışıyorsanız? Bunları da yeri zamanı geldiği zaman gerek ilçe başkanlarımız, gerek bizler gerekli açıklamayı yaparız. Bir diğer konu su ve atık su ücretlerinin görüşülmesi. Ne kadar güzel. Siz gelin Fatih Erkoç’un projeleri üzerine oturun, kayak merkezi gibi ondan sonrada kendi projelerinizi hayata geçirmeyin” ifadelerini kullandı.

Başkan Güngör’den isim değişikliği konusunda açıklama beklediklerini söyleyen CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Esat Şengül, sözlerini, “Çok iş yapın ama bir tek belediye başkanlığı yapmayın. Gündeme aldığınız konular ortada. Gündem dışı görüştünüz konular ortada. Unutmayın ki, talimatla gelen talimatla gider. Eğer bu bir talimatsa. Üstelikte sizin geleneklerinizde bu var. Bu anlamda Sayın Güngör, biz siyaseti sadece milletvekilimizin yapmasını öngörüyoruz. Çünkü Sayın Milletvekilimiz Ali Öztunç, 730 bin seçmenin oyunu almışçasına herkesin sorumluluğunu üstünde hissediyor. Ve buna ilişkin çok güzel muhalefet yapılması gerekirse muhalefet yapıyor. Ama dert muhalefet yapma değil. O vatandaşların hakkını, hukukunu savunmak üzerine çok güzel işler yapıyor. Bazen zülfiyare dokunduğundan Ali Öztunç’a olmadık saldırılar yapılıyor.

Bırakın şehirde bir tane konuşan olsun. Bu güzel şehrin sorunlarını ortaya koyan bir siyasetçi de olsun. Biz susuyor, Sayın Öztunç konuşuyorsa bu bizim konuşmayacağımız anlamına gelmez. Bu anlamda biz Sayın Güngör’den bir açıklama bekliyoruz. Bu işi talimatla mı yaptınız, kendi tasarrufunuz mu? Kendi tasarrufunuzsa başka hakaret eden liderlerinde isminin geçtiği caddelerinin ismini değiştirecek misiniz, değiştirmeyecek misiniz? Aksi takdirde talimatla gelmişseniz, talimatla gidersiniz Sayın Güngör tamam mı?” cümleleri ile tamamladı.