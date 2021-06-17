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CHP heyetinden Şehit Emanetleri Müzesi’ne ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcıları Ali Öztunç ile Seyit Torun ve Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Antalya Milletvekili Cavit Arı ile Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Elbistan Şehit Emanetleri Müzesi’ni ziyaret etti.

CHP heyetinden Şehit Emanetleri Müzesi’ne ziyaret
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Bir dizi temaslarda bulunmak üzere ilçeye gelen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcıları Ali Öztunç ile Seyit Torun ve Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Antalya Milletvekili Cavit Arı ile Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Elbistanlı 44 şehidin yadigarlarının yer aldığı Şehit Emanetleri Müzesi’ni ziyaret etti.

Ziyarette Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Elbistan Temsilcisi Ragıp Kul ve şehit yakınları ile gazilerle sohbet eden CHP heyeti, daha sonra müzede incelemelerde bulundu.

Burada bir değerlendirme yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, “Şehitlerimizin anılarını canlı tutacak ve hatıralarını yaşatacak böyle bir müzenin memleketimde olması çok güzel. Biz de müzede inceleme yapıp vatan uğruna canını feda eden şehitlerimizin aziz hatıralarını gördük. Bu vesile ile tüm şehitlerimizle, ebediyete intikal eden gazilerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsu” dedi.

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CHP Heyetinden Şehit Emanetleri Müzesine Ziyaret