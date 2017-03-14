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CHP heyeti ‘Hayırda hayır vardır’ diyecek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi Üyesi Ali Öztunç, ‘Hayırda hayır vardır’ sloganı ile başlattıkları çalışmalar kapsamında Göksun, Elbistan ve Nurhak’ta vatandaşlarla buluşacaklarını söyledi.

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CHP heyeti ‘Hayırda hayır vardır’ diyecek

            Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi Üyesi Ali Öztunç, ‘Hayırda hayır vardır’ sloganı ile başlattıkları çalışmalar kapsamında Göksun, Elbistan ve Nurhak’ta vatandaşlarla buluşacaklarını söyledi.

            Öztunç, yaptığı değerlendirmede, “Kahramanmaraş'ta çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. 16 Nisan'a kadar kapı kapı çalışmaya devam edeceğiz. İl başkanımız Esat Şengül'ün öncülüğünde 15 Mart Çarşamba günü geçmiş dönem Grup Başkanvekilimiz Parti Meclisi üyemiz Hakkı Süha Okay ile birlikte Göksun ilçemizde olacağız. 16 Mart Perşembe günü ise Ataşehir Belediye Başkanımız Battal Ilgezdi ve Parti Meclisi üyemiz Hüsnü Süslü ile birlikte Elbistan ve Nurhak ilçelerimizde ‘Hayırda Hayır’ vardır diyeceğiz” dedi. 

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