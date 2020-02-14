CHP Elbistan Kadın Kolları’nda bayrak değişimi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Elbistan İlçe Teşkilatı Kadın Kolları Olağan Kongresi yapıldı. Tek liste ile gidilen kongre sonucunda Kadın Kolları Başkanlığı’na Vijdan Karpınar seçildi. CHP Elbistan İlçe binasında düzenlenen kongreye, CHP Elbistan İlçe Başkanı Av. Tayfun Barış Arslan ve il yönetimi ve delegeler ile çok sayıda partili kadın katıldı. Yapılan seçimin ardından kısa bir değerlendirme yapan CHP Elbistan Kadın Kolları Başkanı Vijdan Karpınar, partisinin başarı çıtasını daha yükseğe çıkarmak için çaba göstereceğini söyledi.

2016 yılından beri başkanlık görevini sürdüren Fidan Aytaç ve yönetimine teşekkür eden Başkan Karpınar, CHP bayrağını en iyi şekilde dalgalandırmaya kaldıkları yerden sürdüreceklerini söyledi.

Tüm kadınları CHP’de siyaset yapmaya davet eden Karpınar, “Partimizin iktidar hedefini gerçekleştirmesi için heyecanımızı asla kaybetmeden elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Tüm kadınlarımızla el ele vererek CHP’yi iktidara taşıyacağız. Birliğimizi ve beraberliğimizi hep ön planda tutacağız. Cumhuriyet Halk Partili olmanın onuru ile bu özgüvenle Cumhuriyet Halk Partiliye yakışır kıyafetlerimizle bize yakışır söylem ve davranışlarımızla insanların gönüllerini kazanmaya çalışacağız. Bizden önce bu görevi layıkıyla yapmaya çalışan tüm kadın kolları başkanlarımıza ve yönetimdeki arkadaşlarımıza partimize olan hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

CHP Elbistan İlçe Başkanı Av. Tayfun Barış Arslan da, yeni seçilen Karpınar ve yönetimine başarılar diledi.



