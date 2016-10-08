Chickenpark hizmete açıldı

Chickenpark, Kahramanmaraş Caddesi Finansbank yanında düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Türkiye genelinde hizmet veren Chickenpark’ın 1086. şubesinin açılışına Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun, İlçe Emniyet Müdürü Barış Murat Başol, İlçe Müftüsü Muhsin Demirel ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İşletme sahipleri Mehmet Gökcek ve Celal Şınık, açılışa gösterilen ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirerek şunları söylediler:

“Türkiye genelinde birçok şubesi olan Chickenpark’ın 1086. şubesini Elbistan’a açmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Açılışımıza özel Cumartesi ve Pazar günü tavuk döneri 1 liradan satacağız. Türkiye genelinde geniş bir hizmet ağına sahip olan Chickenpark, özel ve lezzetli sosu ile Elbistanlı vatandaşlarımıza hizmet verecek. 3 katlı işyerimizde ailelerinizle birlikte misafirlerinizi ağırlayabileceğiniz nezih bir ortamda hizmet vereceğiz. Ev ve işyerlerine servis hizmetimiz mevcut. Farklı damak tatları arayan vatandaşlarımızı işyerimize bekliyoruz.”



