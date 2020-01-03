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Cezayir'de iskeleden düşen Elbistanlı usta hayatını kaybetti

Çalışmak için gittiği Cezayir'de 5.kattaki iskeleden düşen Elbistanlı tünel kalıp ustası hayatını kaybetti.

Cezayir'de iskeleden düşen Elbistanlı usta hayatını kaybetti
 Çalışmak için gittiği Cezayir'de 5.kattaki iskeleden düşen Elbistanlı tünel kalıp ustası hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çatova Mahallesi nüfusuna kayıtlı 46 yaşındaki tünel kalıp ustası Ahmet Özcan, yaklaşık 1 hafta önce çalışmak üzere Cezayir'e gitti. Özcan, 5.katta çalıştığı sırada üzerinde durduğu iskeleden dengesini kaybederek düştü. Metrelerce yüksekten yere çakılan talihsiz usta, yaşamını yitirdi.
Özcan'ın cenazesinin, Cezayir'deki resmi işlemlerin ardindan uçakla Türkiye'ye getirileceği ve toprağa verileceği öğrenildi.

Yerel Manşetler
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