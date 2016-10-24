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Cezaevine sim kart sokmak isterken yakalandı

Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndaki yakınını ziyarete giden Suriye uyruklu bir şahsın, içeriye cep telefonu sim kartı ve hafıza kartı sokmak isterken görevliler tarafından yakalandığı bildirildi.

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Cezaevine sim kart sokmak isterken yakalandı

Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndaki yakınını ziyarete giden Suriye uyruklu bir şahsın, içeriye cep telefonu sim kartı ve hafıza kartı sokmak isterken görevliler tarafından yakalandığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre Suriye uyruklu N.E., Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndaki akrabasını ziyaret etmek istedi. Cezaevi girişinde üst aramasından geçirilen N.E.’nin cüzdanında arama yapan görevliler, cüzdan içerisinde cep telefonu sim kartı ve hafıza kartı ele geçirdi. N.E.’nin cüzdanında bulunan kartlara el konulurken, olayla ilgili olarak da soruşturma başlatıldı.

 

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