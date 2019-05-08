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Cezaevinde hükümlü ve tutuklulara konser verildi

Elbistan E Tipi Kapalı ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan hükümlü ve tutuklulara yönelik olarak yöresel sanatçılardan Aşık Tekini ve İbrahim Sarıkaya tarafından konser verildi.

Cezaevinde hükümlü ve tutuklulara konser verildi

Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda hükümlü ve tutukluları topluma kazandırmak, sosyalleşmelerini teşvik etmek, üretken ve kanunlara nizamlara ve toplumsal kurallara saygılı, sorumluluk taşıyan bir yaşam biçimine uyumunu kolaylaştırmak, iyileştirme süreçlerine katkı sağlamak amacıyla Elbistan’ın yerel sanatçılarından Aşık Tekini ve İbrahim Sarıkaya tarafından kurum eğitim birimi ve psiko-sosyal servis işbirliği ile yapılan organizasyonla konser düzenlendi. Hükümlü ve tutuklular, önce Aşık Tekini’nin türküleri ile hüzünlenirken İbrahim Sarıkaya’nın da hareketli şarkılarıyla halay çekip doyasıya eğlendi.

Program sonunda konuşan kurum müdürü Halil Güneş, “Kurumlarda bu tür etkinliklerin hükümlü ve tutukluların topluma kazandırılması, rehabilite edilmesi, sosyalleşmelerinin teşviki ve iyileştirme faaliyetleri açısından büyük önem arz etmektedir. Başta sanatçılarımız Aşık Tekini ve İbrahim Sarıkaya olmak üzere organizasyonda emeği geçen bütün personel arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kurumumuzda bundan sonra da bu tür etkinlikleri düzenlemeye devam edeceğiz” dedi.

Kurum müdürü Güneş’in konuşmasının ardından hatıra fotoğrafı çekilerek program sonlandırıldı. 



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Yerel Manşetler
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