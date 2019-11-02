Cezaevinde halı saha turnuvası

Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda personeller arasında birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi, personelin stresten uzak tutulması, iş verimliliği ve motivasyonlarının arttırılması adına kutum eğitim birimi ve psikososyal servis tarafından halı saha turnuvası düzenlendi. 8 ayrı takımın katımıyla başlayan turnuva, 5 hafta sürecek. Futbol turnuvasının açılışına Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, Cezaevinden Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Lütfi Sarıkaya ile Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Halil Güneş de katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan programda konuşan ilk isim Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Halil Güneş oldu. Güneş, “Düzenlenmiş olan turnuvadaki tüm takımlara başarılar diliyorum. Bu tür faaliyetler, personel arasındaki iletişimi arttıracağı gibi; personelin iş verimi ve motivasyonlarının arttırılmasında da büyük katkı sağlayacak. Bu faaliyette emeği geçen bütün personel arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi.

Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı ise, “Ceza İnfaz Kurumu personelinin yaptığı iş gerçekten çok ağır. Bu tür faaliyetlerle bir nebze de olsa iş stresinden uzaklaşıp, sosyalleşmenin ve kurumdaki iş verimliğinin arttırılmasına büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Moral motivasyonun arttırılması amacıyla bu tür etkinlikleri aralıksız olarak devam ettireceğiz. Bu turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor ve turnuvadaki takımlara başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.





