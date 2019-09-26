Cezaevi personellerinden eğitime büyük destek

İnfaz ve koruma memurları, tadilat için gerekli olan ücreti tamamen kendi imkanları karşıladıkları gibi okulun bakım ve tadilatını da bizzat kendileri üstlendi. Eğitim ve öğretim yılına girerken okuldaki 14 öğrencinin kırtasiye malzemelerini de kendilerini karşılayan kurum personeli, mesainin olmadığı günlerde, bıkmadan usanmadan ilçe merkezine yaklaşık 25 km uzaklıktaki köy okuluna giderek, okulun fiziki şartlarını daha iyi hale getirmek için büyük bir özveri ile çalıştı. Kurum personelinin bu erdemli davranışı, kurum yönetimi ve Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından da takdirle karşılandı. Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt ve Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Halil Güneş, okula gerçekleştirdikleri ziyarette, infaz ve koruma memurlarına bu özverileri tutumları için teşekkür ederken bu davranışlarının bütün topluma örnek olmasını temenni ettiler.

Burada bir değerlendirme yapan Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, “Geleceğimiz, yarınlarımız çocuklarımız için yaptığınız bu çalışma gerçekten çok değerli” diyerek, “Sizlerle gurur duyuyorum. Aydın bir toplum olmanın ilk şartı eğitimden geçer. Sizler de bir eğitim yuvasını, eğitime hazır hale getirmekle topluma en büyük hizmeti yerine getiriyorsunuz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt ise, “Ceza İnfaz kurumu personellerinin bu örnek davranışı bizi çok mutlu etti. Bu çalışmada emeği geçen herkese Elbistan ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü adına teşekkür ediyorum” dedi.

Elbistan E Tipi Ceza ve İnfaz Kurumu Müdürü Halil Güneş de, mesai arkadaşlarının duyarlılığından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Sizlerle çalışmanın bir ayrıcalık olduğu aşikar. Takdire şayan bu davranışınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Okullar eğitim için çok önemli vazgeçilmez, yeri doldurulamaz kurumlar durumundadırlar. Eğitim kurumlarının fiziki şartlarının iyileştirilmesi verilen eğitiminde kalitesini yükseltecektir. Siz değerli mesai arkadaşlarımın eğitime verdiği bu destek beni gerçekten onurlandırdı” ifadelerini kullandı.

Çalışmayı yapan cezaevi personelleri adına konuşan İnfaz ve Koruma Memuru Abdurrahman Yılmış ise, ‘Bir okul bir hapishane kapatır’ sözünü ilke edindiklerini belirtti. Yılmış, “Biz ceza infaz kurumu personelleri olarak ‘Bir okul bir hapishane kapatır’ sözünü kendimize ilke edinerek siz büyüklerimizin de desteği ile bu işi yapmaya çalıştık. Çalışmada emeği geçen tüm arkadaşlarıma ve yüreği ile yanımızda olan herkese teşekkür ederim” diye konuştu.