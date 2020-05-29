Cezaevi personeline örnek davranışı için plaket takdim edildi

Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda görev yapan infaz koruma memuru Uğur Yarbi, geçtiğimiz hafta Yeşilyurt Mahallesi’nde yol üzerinde bir çanta görmüş, çantayı incelediğinde ise içerisinde ziynet eşyaları olduğunu fark etmişti. Yarbi, yaklaşık 200 bin TL değerinde altın bulunan çantada ziynet eşyalarının sahibine ulaşacak bilgi olmaması üzerine 155 Polis İmdat hattını arayarak durumu iletmişti. Polis ekipleri, yaptıkları araştırma sonucunda çantayı kaybeden kişiye ulaşmış ve ziynet eşyalarını teslim etmişti.

Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, Cumhuriyet Savcısı Oktay Barman, Cumhuriyet Savcısı Lütfi Sarıkaya, Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 2. Müdürü Ferhan Aktürk, Cezaevi Sorumlu İnfaz Koruma Başmemuru Süleyman Karataş'ın katılımı ile infaz ve koruma memuru Uğur Yarbi'ye plaket takdim edildi.

Plaket takdimi sonrasında değerlendirme yapan Başsavcı Ormancı, Yarbi’yi örnek davranışından dolayı tebrik etti.

Başsavcı Ormancı, “Değerli mesai arkadaşımı bu örnek davranışından ötürü tebrik ediyorum. Bu kardeşimiz tam olarak bir adalet çalışanına yakışır şekilde örnek bir davranış sergilemiştir. Meslek hayatında hep bu şekilde adaletten haktan hukuktan ayrılmaması dileklerimle tekrardan şahsım ve adalet camiamız adına teşekkür ederim” şeklinde konuştu.