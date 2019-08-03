Cezaevi personeli Berit Dağı’na tırmandı

Berit Dağı zirvesinde doğa kampı gerçekleştiren Elbistan E Tipi kapalı Ceza İnfaz Kurumu personelleri, iş stresinden uzaklaşarak doğayla iç içe vakit geçirdiklerini belirttiler.

Elbistan E Tipi kapalı Ceza İnfaz Kurumu personelleri adına açıklamada bulunan Ömer Çiçek,

“Türkiye nin şartları en ağır kurumlarından birinde çalışmaktayız yaptığımız görev yoğun ve stresli bir görev olması nedeniyle biraz olsun iş hayatından kaçarak doğayla iç içe olma gereğini duyduk.

Bu sebeple böyle bir etkinliğin psikolojik olarak bizi rahatlatacağı düşüncesiyle bu kamp etkinliğini gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Bu yılın ilk kamp etkinliğinde doğanın sesini duymak tarifi imkansız bir haz vermiştir. İnşallah bir sonraki kamp etkinliğimizi daha fazla katılımla, elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden kurum personellerimiz Selçuk Ağyar anısına Nurhak Dağı’nda devam ettirme düşüncesindeyiz.

Ayrıca bizim yapmış olduğumuz etkinlik doğal hayat adına bir farkındalık oluşturursa ne mutlu bizlere. Desteğinden ötürü kurum müdürümüz Halil Güneş beye ve tüm personel arkadaşlarımıza teşekkür ederiz” dedi.