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Cezaevi personeli Berit Dağı’na tırmandı

Elbistan E Tipi kapalı Ceza İnfaz Kurumu A vardiyasında görevli personeller Berit Dağı zirvesinde doğa kampı gerçekleştirdi.

Cezaevi personeli Berit Dağı’na tırmandı
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Berit Dağı zirvesinde doğa kampı gerçekleştiren Elbistan E Tipi kapalı Ceza İnfaz Kurumu personelleri, iş stresinden uzaklaşarak doğayla iç içe vakit geçirdiklerini belirttiler.

Elbistan E Tipi kapalı Ceza İnfaz Kurumu personelleri adına açıklamada bulunan Ömer Çiçek,

“Türkiye nin şartları en ağır kurumlarından birinde çalışmaktayız yaptığımız görev yoğun ve stresli bir görev olması nedeniyle biraz olsun iş hayatından kaçarak doğayla iç içe olma gereğini duyduk.

Bu sebeple böyle bir etkinliğin psikolojik olarak bizi rahatlatacağı düşüncesiyle bu kamp etkinliğini gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Bu yılın ilk kamp etkinliğinde doğanın sesini duymak tarifi imkansız bir haz vermiştir. İnşallah bir sonraki kamp etkinliğimizi daha fazla katılımla, elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden kurum personellerimiz Selçuk Ağyar anısına Nurhak Dağı’nda devam ettirme düşüncesindeyiz.

Ayrıca bizim yapmış olduğumuz etkinlik doğal hayat adına bir farkındalık oluşturursa ne mutlu bizlere. Desteğinden ötürü kurum müdürümüz Halil Güneş beye ve tüm personel arkadaşlarımıza teşekkür ederiz” dedi.








Yerel Manşetler
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Biri 3 hafta önce

Boş işlerle uğraşmayın sanırsın evereste çıkmışlar.gülünç duruma düşmeyin

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Yabancı 3 hafta önce

Stresmi haha 12-48 çalışman başka kim var sizden başka

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vatanSever 3 hafta önce

bence yaygınlaştıralım Elbistan'da göbeksiz kimse kalmadı okullar da dahil edip yaygınlaştıralım.

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elbistanlı 3 hafta önce

yabancı adlı birisi yazmış haha 12-48 çalışman var mı diye galiba çalışan var mı demek istemiş onuda becerememiş. ben diyarbakırda ikm olarak çalışan bir elbistanlıyım ikmler ne şartlarda çalıştığını bilmeden haha diye gevşeklik yapma dışarda selam vermediğin toplumdan dışlanmış h/t larla ömrünü geçiren insanlara saygısızlık yapma!

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haci 3 hafta önce

GÖREVİNİZDEKİ BAŞARILARI HAYATINIZIN HER KADEMESİNDE GÖSTERMENİZ DİLEĞİYLE AYAĞINIZA SAĞLIK

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Yabancı 2 hafta önce

Elbistanklı senin selam vermediğin dediğin toplumdan dışlanmış dediğin insanlar kimimizin anası babası kimisinin abisi kardeşi ablası kimisinin amcası dayısı. Bu sözleri senden duymak nekadar profesyonel oldugunu gösterir beğenmiyorsan istifa et

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Vatandaş 2 hafta önce

Elbistanlı o senin beğenmedikleri dışlanmış dediklerin bizim abimiz amcamız kader kurbanlarımız. Sen nasıl amatör bir memursunki böyle konuşuyorsun. Derhal istifa et

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Yurtdaş 2 hafta önce

Elbistanlı utanman lazım istafa et bu işi yapma bankamatik memuru olma nasıl bir söylem bu ayıp beğenmediğin o adamlar bizim akrabalarımız seninde

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