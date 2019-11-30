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Cezaevi halı saha turnuvası sona erdi

Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda görev yapan personel tarafından her yıl düzenlenen halı saha futbol turnuvası, oynanan final maçının ardından sona erdi.

Cezaevi halı saha turnuvası sona erdi

Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda personeller arasında birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi, personelin stresten uzak tutulması, iş verimliliği ve motivasyonlarının arttırılması adına kurum eğitim birimi ve psikososyal servis tarafından halı saha turnuvası düzenlendi.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve personellerden oluşan 8 takımın katıldığı turnuvanın finalinde Yenilmezler ve Cezaevigücü takımları karşılaştı. Büyük mücadeleye sahne olan final maçının normal süresi 5-5’lik eşitlikle sona erdi. Uzatmalara giden final maçında rakibini 6-5 yenen Cezaevigücü takımı şampiyon oldu.

Futbol turnuvasının final karşılaşmasını Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Halil Güneş, İlçe Jandarma Komutan vekili Soner Arslan, hakim ve savcılar ile Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu personeli izledi.

8 ayrı takımın katımıyla başlayan ve 5 hafta süren turnuvanın final maçının ardından dereceye giren takımların oyuncularına kupaları takdim edildi.

Ödül törenin ardından bir değerlendirme yapan Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı ise, “Ceza İnfaz Kurumu personelinin yaptığı iş gerçekten çok ağır. Bu tür faaliyetlerle bir nebze de olsa iş stresinden uzaklaşıp, sosyalleşmenin ve kurumdaki iş verimliğinin arttırılmasına büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Moral motivasyonun arttırılması amacıyla bu tür etkinlikleri aralıksız olarak devam ettireceğiz. Bu turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor ve turnuvaya katılan takımlara teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.


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