Çeyrek asırlık orijinal Şahin’e 66 bin lira fiyat biçti

Afşin ilçesinde oto galericilik yapan Hacı Ömer Kalender, 1994 model orijinal Tofaş Şahin marka aracını 66 bin liraya satılığa çıkardı. Aracının 84 bin kilometrede ve fabrikada çıktığı temizlikte durduğunu belirten Kalender, otomobiline gözü gibi baktığını söyledi.

Kalender; “Araç sanki 1994 gibi, aynı temizlikte aynı ayarda. Etiketleri, garanti belgeleri hala duruyor. Yüksek fiyata sattığımız araçları dışarıda sergiliyoruz. Ancak bu aracı dışarı çıkarmıyor kapalı yerde muhafaza ediyoruz. Tofaş-Şahin benim için bir hastalık. Aracımı çok seviyorum. Binmeye kıyamıyorum" şeklinde konuştu.



