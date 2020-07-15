banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çeyrek asırlık orijinal Şahin’e 66 bin lira fiyat biçti

Afşin’de bir oto galerici, gözü gibi baktığı 1994 model Tofaş-Şahin marka otomobiline 66 bin lira fiyat biçti.

Çeyrek asırlık orijinal Şahin’e 66 bin lira fiyat biçti
banner17
banner43

Afşin ilçesinde oto galericilik yapan Hacı Ömer Kalender, 1994 model orijinal Tofaş Şahin marka aracını 66 bin liraya satılığa çıkardı. Aracının 84 bin kilometrede ve fabrikada çıktığı temizlikte durduğunu belirten Kalender, otomobiline gözü gibi baktığını söyledi.

Kalender; “Araç sanki 1994 gibi, aynı temizlikte aynı ayarda. Etiketleri, garanti belgeleri hala duruyor. Yüksek fiyata sattığımız araçları dışarıda sergiliyoruz. Ancak bu aracı dışarı çıkarmıyor kapalı yerde muhafaza ediyoruz. Tofaş-Şahin benim için bir hastalık. Aracımı çok seviyorum. Binmeye kıyamıyorum" şeklinde konuştu.


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Çeyrek Asırlık Orijinal Şahin’e 66 Bin Lira Fiyat Biçti
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Vatandaş 3 hafta önce

Orjinal olsa ne yazar o fiyata.Alt tarafı uçan teneke.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
fadıl 3 hafta önce

İYİKİ 166 BİN DEMEMİŞ

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Tofaşçı 3 hafta önce

ARABAM 84 binde demişti ama tofaşların 99999da sıfırlandığını unutmuştu

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Gazi 3 hafta önce

Bunun ne gibi bir haber değeri var anlamadım bu araçlarsan onlarca var zaten

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Elbistanlı 3 hafta önce

Acaba arabada bir problem mi var ucuz fiyat istiyor yada kralin mezari mi var

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Serdar 3 hafta önce

Iyi ki arabalar evlere sığmıyor yoksa yanına alır yatarlar...nekadar abartılı bir piyasa var böyle biri buna dur demeli adalet ülkesinde adalet yok

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Elbistanlı Vatandaş 3 hafta önce

bende hiç kullanılmamış falan zannettim 84 bin diyor dahada fazladır o herhangi bir albenisi yok

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Onurcan 3 hafta önce

Bunlari gördükçe bizim clio marka aracımiz 150eder herhalde diyorum nasil bir sacmalik oldu iyice abarttılar herkes kafasina göre fiyat belirtir oldu .

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Tüm Yorumlar